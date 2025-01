Volley femminile, Egonu si gioca il terzo posto con Bernardi: De Gennaro aspetta Roma, Antropova a Perugia

Serie A1 Tigotà in campo per il primo turno del 2025: il match clou è il posticipo tra Novara e Milano, impegno casalingo per la schiacciasassi Conegliano, Scandicci in trasferta.

Prosegue senza soste il massimo campionato di volley femminile. Dopo il boxing day e il weekend dedicato ai quarti di finale di Coppa Italia, è di nuovo tempo di Serie A1 Tigotà con la prima giornata del 2025, la sedicesima della regular season (terza del girone di ritorno). Il match clou è quello che conclude il programma, nella prima serata di domenica 5 gennaio: Novara-Milano. Per la capolista Conegliano sfida casalinga contro la pericolante Roma, mentre Scandicci che insegue a sei lunghezze (e con una partita in più) gioca in trasferta a Perugia.

Volley, la supersfida Novara-Milano

Scivolata al quarto posto (ma con una partita in meno), la Numia Vero Volley Milano ha l’occasione di riprendersi almeno il terzo: deve battere però – possibilmente in tre o quattro set – un cliente molto insidioso, l’Igor Gorgonzola Novara di Lollo Bernardi. “Non vediamo l’ora di scendere in campo e di vivere questa partita che già all’andata ha regalato grande spettacolo”, sottolinea la novarese Maja Aleksic, che pensa alla grande vittoria colta a Milano qualche mese fa. “Per ottenere un risultato positivo e continuare il nostro percorso di crescita, sarà necessario offrire un’altra prestazione di alto livello”, la replica del coach meneghino Stefano Lavarini.

Serie A1: gli impegni di Gabi e Antropova

Più agevoli, almeno sulla carta, le sfide che attendono Conegliano e Scandicci. Per Gabi e compagne c’è l’impegno al PalaVerde contro Roma. “La squadra meritava qualche giorno libero, fondamentale per recuperare le energie, più quelle mentali che fisiche”, l’ammissione del coach veneto Daniele Santarelli. Il collega Gaspari con Scandicci va a Perugia e spiega: “Ci troveremo di fronte una squadra che ha fame di punti. In tutto il campionato stiamo vedendo che c’è molta competitività, però per noi è fondamentale ripartire”. Interessante, in chiave playoff, il confronto tra Busto Arsizio e Vallefoglia. Completano il quadro Talmassons-Bergamo, Fiirenze-Chieri e Cuneo-Pinerolo.

Volley A1 femminile: programma 16a giornata

Il quadro completo del sedicesimo turno della Serie A1 Tigotà (terzo di ritorno), con orari e dirette tv:

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Savino Del Bene Scandicci (4/1 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Smi Roma (5/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (5/1 ore 17 – VBTV)

Cda Talmassons-Bergamo (5/1 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri (5/1 ore 17 – VBTV)

Honda Olivero Cuneo-Wash4green Pinerolo (5/1 ore 18 – DAZN e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara-Numia Vero Volley Milano (5/1 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 42

Scandicci 36

Novara 33

Milano* 31

Bergamo 27

Chieri, Busto Arsizio* 26

Vallefoglia 21

Pinerolo* 15

Firenze 14

Perugia 11

Roma 10

Talmassons 9

Cuneo 8

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (11-12/1)

Numia Vero Volley Milano-Honda Olivero Cuneo (11/1 ore 19.30)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Cda Talmassons (11/1 ore 20.30)

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (12/1 ore 15.30)

Smi Roma-Igor Gorgonzola Novara (12/1 ore 16)

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze (12/1 ore 17)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (12/1 ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio (12/1 ore 18)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani gioca sul campo del fanalino di coda Bam Mondovì. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, è impegnato in casa del Tenaglia Abruzzo, a sua volta ultimo in classifica.