Diretta Live Sinner-Bublik Atp Halle ottavi di finale: Jannik fa suo il primo set

Bublik nasce in Russia il 17 giugno del 1997, ma è stato naturalizzato kazako. Nel 2016 si è fatto conoscere per il modo spettacolare e fuori dagli schemi, a cominciare dai servizi da sotto, talvolta utilizzati per togliere certezze ai rivali. In carriera ha vinto quattro titoli e ha raggiungo una finale Slam in doppio al Roland Garros 2021 in coppia con Golubev. Bublik, nella passata stagione, ha raggiunto la posizione numero 17 (suo best rankings di sempre). Quest’anno il kazako ha già affrontato Jannik Sinner a Parigi ai quarti di finale, perdendo in tre set (6-1 7-5 6-0).