Wta Finals, Panatta si scaglia contro l’Arabia Saudita e attacca la classifica Atp: “Alcaraz n°3 non ha senso”

Panatta elegge Sinner a favorito in vista delle Atp Finals e attacca l'algoritmo della classifica che posiziona Alcaraz alle spalle di Zverev. L'ex tennista azzurro ha poi criticato l'Arabia dove si tengono le Wta Finals

In occasione della puntata della Domenica Sportiva andata in onda il 3 novembre su Rai Due, Adriano Panatta ha parlato delle ormai prossime Atp Finals eleggendo Jannik Sinner a favorito n°1, per criticare il sistema di punteggio della classifica, che ha portato Carlos Alcaraz a essere scavalcato da Alexander Zverev.

La leggenda del tennis azzurro ha poi parlato anche delle Wta Finals nelle quali è impegnata la nostra Jasmine Paolini, criticando l’assenza di diritti civili per le donne in Arabia Saudita, ma augurandosi che questo importante evento possa contribuire a migliorare la situazione.

Panatta: “Sinner favorito a Torino”

Manca ormai pochissimo all’inizio delle Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino, dove tutti i tifosi italiani sperano di vedere trionfare Jannik Sinner, accolto da una folta schiera di fan al momento del suo arrivo nel capoluogo piemontese.

Jannik che secondo Adriano Panatta è il favorito n°1 – come il suo ranking – al trionfo finale nel torneo di fine anno: “Sinner ha fatto bene a riposarsi una settimana e a saltare Parigi-Bercy. Una cosa è certa, lui parte nettamente favorito alle Atp Finals”.

Panatta sulla classifica: “Alcaraz dietro Zverev non ha senso”

Panatta ha anche criticato aspramente il sistema di punteggio della classifica Atp, che questa settimana ha visto Alexander Zverev sorpassare Carlos Alcaraz al n°2 del ranking in virtù del trionfo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: “È buffo che a Parigi Zverev sia diventato il numero 2 del mondo scavalcando Alcaraz. Zverev, ovvero un tennista che in stagione ha conquistato due Masters 1000, mentre Alcaraz, invece, ha vinto due Slam come Sinner e ora è il numero tre. A questo punto mi domando: se un atleta in una stagione si porta a casa Wimbledon e Roland Garros deve essere numero uno o due al massimo a mio parere. Non può stare dietro a un tennista che ha vinto due tornei minori. Credo che l’algoritmo che decide la classifica ATP l’abbiano trovato per strada. La classifica e un valore di un giocatore lo decretano il numero di vittorie nei grandi tornei, non la media di vittorie e sconfitte. Non è reale ne accettabile. E non a caso tutti si lamentano a ragione di questo algoritmo”.

L’attacco di Panatta all’Arabia

Nel frattempo a Ryiad in Arabia Saudita si stanno disputando le Wta Finals con Jasmine Paolini e Sara Errani protagoniste. A sorprendere Panatta è il fatto che questo importantissimo torneo si stia tenendo in una nazione da sempre al centro delle critiche per la questione dei diritti delle donne: “Un torneo così importante come le Wta Finals si sta svolgendo in una città e in un paese dove i diritti delle donne non sono tenuti in grande considerazione”.

Non tutto è però per forza negativo per il vincitore del Roland Garros ’76, il quale spera che le Wta Finals possano contribuire al miglioramento delle condizioni delle donne in Arabia Saudita: “La speranza è che queste Finals possano contribuire a regalare un’apertura e a migliorare la situazione sotto questo punto di vista”.