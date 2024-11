Atp Finals, Sinner alla prima da numero 1 in casa: l’arrivo a Torino, l’accoglienza da star e le visite al JMedical

È scoppiata la Sinnermania a Torino, dove i tifosi riservato al n°1 del mondo un accoglienza da Re. Intanto Jannik si prepara per Atp Finals: lunedì le visite al JMedical, martedì l'inizio degli allenamenti

È ufficialmente iniziata la missione Atp Finals per Jannik Sinner, che, dopo essere stato accolto come una vera e propria star davanti all’hotel dove alloggia a Torino al momento del suo arrivo nel capoluogo piemontese nella serata di domenica, oggi lunedì 4 novembre si è recato al JMedical per sostenere delle visite di routine prima dell’inizio degli allenamenti, previsto per martedì.

Sinner arriva a Torino: che accoglienza per Jannik!

Ancora prima del suo arrivo, a Torino era già scoppiata la Sinnermania, con tantissimi tifosi che hanno atteso per ore (alcuni addirittura dodici) davanti al suo hotel – il Principi di Piemonte – Jannik Sinner per tributargli un accoglienza da vera e propria star, quel è il numero uno al mondo. Bagno di folla che ha ovviamente fatto piacere a Jannik, il quale – un po’ emozionato – ha salutato e ringraziato tutti i tifosi accorsi per lui.

La prima da n°1 al mondo in Italia per Sinner

A Torino Jannik insegue il trionfo sfiorato l’anno scorso, quando si arrese in finale a Novak Djokovic, precedentemente battuto in occasione dei gironi. Le Atp Finals – in programma dal 10 al 17 novembre – saranno anche il primo torneo da n°1 al mondo in Italia per Sinner, che ha come obiettivo proprio quello di alzare un trofeo davanti al proprio pubblico, come fece nel 2019, quando a Milano conquistò le Atp Next Gen Finals.

In quell’occasione Jannik si presentava da completo outsider essendo il giocatore con il ranking più basso tra gli otto under-21 e presente al torneo solo grazie a una wild-card. Questa volta Sinner invece arriva in Italia da grande favorito considerando che – appunto – è il n°1 al mondo e il fatto che le superfici indoor siano da sempre tra le sue preferite.

Le visite al JMedical, martedì iniziano gli allenamenti

Prima però di dare il via agli allenamenti, lunedì 4 novembre Sinner si è recato al JMedical per degli esami di routine di controllo. Non è la prima volta che Jannik sostiene delle visite al centro medico della Juventus. L’altoatesino ci si era già recato in primavera dopo i problemi all’anca avuti nel corso del Masters 1000 di Monte Carlo e che lo avevano obbligato a ritirarsi da Madrid e a rinunciare agli Internazionali d’Italia.

Sostenuti tutti i test fisici, Sinner inizierà gli allenamenti a partire da martedì presso il Circolo della Stampa, mentre venerdì sarà tra protagonista del Grand Opening Show insieme agli azzurri che scenderanno in campo alle Atp Finals, ovvero Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati nel torneo di doppio.