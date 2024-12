Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 9 dicembre dopo tsunami Swiatek, Paolini 4°. Di Kalinskaya si parla per i post

Classifica invariata, questa settimana in attesa della ripresa: la bielorussa in testa, davanti alla polacca e a Coco Gauff. L'azzurra sempre 4° a un soffio dalla cinese

A livello di classifica, nulla da segnalare almeno se non in chiave di quel che verrà con la nuova stagione. Le ripercussioni, a livello mediatico e social, sono notevoli e derivano anche dallo scossone derivante dalla notizia della squalifica di un mese inflitta a Iga Swiatek, attuale seconda posizione della classifica mondiale ed ex numero 1. Il regno di Aryna Sabalenka prosegue. E pure la fase di pacata soddisfazione e di cauto ottimismo con la vittoria meravigliosa dell’Italia alla Billie Jean King Cup 2024. Insomma, la classifica WTA aggiornata a lunedì 9 dicembre 2024 riflette una situazione nota. Un punto di partenza.

Al vertice rimane Sabalenka, al 1° posto ormai da lunedì 21 ottobre, davanti a Swiatek e Coco Gauff mentre Jasmine Paolini si gode il bellissimo quarto posto che si è guadagnata e che dovrà difendere.

Nuova classifica WTA 9 dicembre 2024: Sabalenka 1°

L’ex numero 1 e attuale 2, Iga Swiatek è stata fermata per doping e ciò non può costituire un dettaglio, pur essendo tale squalifica già esaurita. Lo stop, infatti, risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre: a livello tecnico si tratta di un evento chiuso, ma non proprio come ha puntualizzato la stessa campionessa polacca. La sua condanna, stando alle affermazioni della stessa e ad alcuni esperti, segna un passaggio epocale.

La classifica aggiornata a lunedì 9 dicembre esprime un concetto quindi esternato, la scorsa settimana: quanto deciso è già stato elaborato e compreso in questo ranking. Dunque è la ripetizione perfetta di quanto già annunciato. Primato a Aryna Sabalenka, la tigre bielorussa, dietro di lei, Swiatek con la neo vincitrice delle Finals a occupare il 3° posto, Gauff.

Passiamo a parlare dell’azzurra. Subito dopo la statunitense, figura sempre la prima italiana del ranking, Jasmine Paolini, al suo best ranking da quando è pro, e reduce dalla pausa che si è concessa alle Maldive con Sara Errani dopo i successi raccolti a Malaga, nella Billie Jean King Cup 2024 dall’Italia.

Alla ripartenza, con la stagione 2025 ormai imminente, Paolini è chiamata a difendere la sua posizione ad appena 4 punti che la dividono da Qinwen Zheng. Un battito di ciglia, un tesoretto che fa la differenza anche questa settimana, per Jasmine.

Sabalenka si prepara a difendere il 1° posto

Con la nuova stagione ormai alle porte, Sabalenka ha già avviato il programma finalizzato a difendere da un nuovo e prevedibile assalto la sua posizione privilegiata. Ora che sappiamo la ragione che ha costretto la polacca alla sosta, capiamo come la strategia l’abbia aiutata a diventare nuova numero 1. E come abbia intenzione di difendere, confermare questo primato nella classifica WTA.

La polacca, infatti, non starà a guardare: Swiatek ha perso il primato nel ranking femminile, ma non rimarrà a guardare e gennaio è un mese anche di conferme per quel che riguarda i punti accumulati: Sabalenka è a 9416 contro i 8370 di Iga.

Top ten confermata

Senza ulteriori tentennamenti, derivanti dall’assenza di tornei in grado di regalare punti in questi sette giorni, eccovi la classifica e relativo punteggio delle tenniste che occupano le prime dieci posizioni con l’azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking anche nella settimana del 9 dicembre:

Aryna Sabalenka 9416 Iga Swiatek 8370 Coco Gauff 6530 Jasmine Paolini 5344 Qinwen Zheng 5340 Elena Rybakina 5171 Jessica Pegula 4705 Emma Navarro 3589 Daria Kasatkina 3368 Barbora Krejcikova 3214

Come si evince dai punti accumulati, la forbice tra Jasmine e la cinese si riduce davvero a un soffio, 4 punti appena. All’avvio del 2025 sarà determinante, per difendere questo risultato, l’avvio di Paolini e come affronterà il primo torneo del Grande Slam in calendario, gli Australian Open.

Anna Kalinskaya, calma piatta nel ranking

In queste ultime settimane, per non parlare degli ultimissimi giorni, l’intensità con la quale si sono susseguite le stories di Anna Kalinskaya è stata notevole oltre ogni misura e precedente. Che Jannik Sinner l’abbia raggiunta o meno a Miami, pare quasi marginale rispetto all’incontinenza della tennista russa nel condividere ogni aspetto della sua sosta in Florida.

Pubblica fotografie e video, passaggi di vita serena e felice alternati a episodi alquanto criptici, da decifrare. Messaggi non proprio lineari che non hanno chiarito lo status sentimentale, per non parlare dei like di Sinner e i defollow di lei che pare non aver intenzione di rivedere la lista dei following.

Il suo posto rimane il 14esimo. Non si tratta del suo best ranking, ma si tratta comunque di una collocazione notevole in vista del 2025 alla quale si sta preparando a Miami, assistita soprattutto sul piano atletico e preparatorio.

La vacanza di Paolini

Tornando a Jasmine, la campionessa toscana si è concessa una pausa alle Maldive con l’amica e compagna di doppio Sara Errani (che potrebbe dedicarsi anche al padel) per recuperare le energie mentali e fisiche in vista della ripartenza per il 2025.

Adesso testa e fisico sono ai prossimi obiettivi del 2025: in primis il primo appuntamento con il Grande Slam in programma a gennaio. L’Australian Open è solo l’avvio seppure notevole della nuova stagione, come dicevamo. Jasmine dovrà bissare un anno meraviglioso, dal punto di vista sportivo. E con quei quattro punti da mantenere.