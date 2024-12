Sinner-Kalinskaya, il like su Instagram e lo schiaffo di Anna: Jannik lasciato solo al Gp di Abu Dhabi

Il mistero sul viaggio a Miami e la foto del compleanno di Anna dove Jannik non compare, ma mette "mi piace". Poi il volo negli Emirati Arabi senza la russa. Quanti interrogativi.

Spuntano finalmente le foto del compleanno “misterioso” di Anna Kalinskaya. Della festa a cui, secondo molti, avrebbe partecipato pure Jannik Sinner, volato alla volta di Miami con un viaggio-lampo. Partenza dall’Italia, partecipazione alla festicciola e rientro istantaneo nel Belpaese per partecipare ai SuperTennis Awards, il gran gala organizzato da Binaghi in onore suo e delle eccellenze del tennis tricolore. Ebbene, nelle foto Sinner non si vede. Non c’è. Però ha messo “mi piace” sui social.

Il compleanno di Anna Kalinskaya e il like di Jannik Sinner

Proprio così. Tra le migliaia e migliaia di like che hanno accompagnato i due scatti postati dalla bella Annina con la torta realizzata per i suoi 26 anni, spicca quello dell’altoatesino. Un segnale che indicherebbe, una volta di più, l’improvviso riavvicinamento tra Sinner e Kalinskaya dopo settimane di polemiche, frecciatine, silenzi e – forse – provocazioni. Ma è proprio così? O ci sono cose che non quadrano, in quella che rischia di diventare sempre più – e malgrado tutto – una stucchevole telenovela?

Cosa non quadra nel viaggio lampo a Miami e su Maria Braccini

Sì, ci sono cose che non quadrano. Il viaggio a Miami di Sinner, ad esempio, è dato per certo da tutti ma non è documentato da niente e da nessuno. Come, del resto, nessuno ha mai documentato l’effettiva presenza in tribuna a Torino, durante le ATP Finals, di Maria Braccini. Ne hanno scritto tutti, sulla scorta di racconti di non meglio qualificati “testimoni”. Di foto, però, neanche l’ombra. E sull’attendibilità dei “testimoni”, nessuna ulteriore precisazione.

Sinner negli Emirati Arabi, ma Anna non c’è: come mai?

Quel che è certo è che, invece, ad Abu Dhabi Sinner c’è andato da solo. Ha sventolato il bandierone a scacchi di fine Gran Premio e nei prossimi giorni si trasferirà nella vicina Dubai, per l’inizio della preparazione per il 2025. Annina, invece, è rimasta a Miami. Non ha accompagnato Jannik negli Emirati Arabi, dove pure inizialmente avrebbe dovuto concentrare a sua volta i primi allenamenti in vista del prossimo anno. I dubbi sull’effettiva riappacificazione, insomma, permangono. E la “distanza” tra i due è sempre enorme. Almeno a livello fisico.