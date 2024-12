F1, Pagelle GP Abu Dhabi: Leclerc straripante, Sainz esemplare, Norris glaciale, Hamilton eterno, Max esagerato

Voti, pagelle, top e flop del Gran Premio di Abu Dhabi che chiude la stagione con la splendida rimonta di Leclerc, la gara solida di Sainz, la vittoria in sicurezza di Norris e l'altrettanto grande chiusura di Hamilton con la Mercedes

Poteva essere una gara piatta ed invece ci ha pensato Verstappen a regalare un colpo di scena al via che ha scombinato i piani di tutti e soprattutto della McLaren che questo titolo costruttori se l’è dovuto faticare. Onore a Norris che una volta tanto non ha perso la calma. Bravi i Ferrari che hanno mantenuto il sogno mondiale fino alla fine con una gara solida Sainz e una partenza proverbiale Leclerc. E poi Hamilton capace di dare un gran bel messaggio ai tifosi della rossa con la sua rimonta ai piedi del podio. Insomma bravi tutti o quasi alla fine. Forse no…

Questo e molto altro negli ultimi nostri “top e flop”con una lacrimuccia pensando che per i prossimi mesi non ci sarà F1 ma carichi pensando al 2025 che ci attende dove ritroveremo le nostre pagelle.

GP Abu Dhabi pagelle top: Leclerc-Hamilon che gara, un 10 che fa sognare in chiave 2025

Due rimonte simili per chi di simile, anzi uguale avrà la monoposto e la tuta tra meno di un mese. Facile accomunare Leclerc ed Hamilton dopo il Gran Premio di Abu Dhabi in chiave 2025. Charles ci ha messo il cuore, non ha smesso di crederci anche davanti all’evidenza di una McLaren campione costruttori. Ha tirato come un matto fin dal via, una partenza da sogno per continuare a sognare. Qualcosa che fa bene al cuore di chi ama la rossa e lo stesso Leclerc. E sono in tanti. Serve un upgrade della monoposto ma anche del pilota anche togliendosi un po’ di sfortuna di dosso.

E poi c’è Lewis che quando gli danno del bollito si impunta e dimostra puntualmente il contrario. Lo aveva già fatto ad Austin e lo ha ripetuto qui a Yas Marina. Partito dietro è arrivato davanti al compagno Russell con soprasso al pelo all’ultimo giro. Un piccolo capolavoro da riportare nel prossimo anno quando la tuta si colorerà di rosso. Insomma è atteso, anche un po’ al varco. Nel solco tracciato da Schuamcher per battere Michael in numero titolo. Chissà…

La cronaca e il report del GP di Abu Dhabi

GP Abu Dhabi, le pagelle flop: Perez e Colapinto, opposti delusi

Per qualche motivo il loro destino pareva poter essere incrociato. Ora lo è un po’ meno. Checo esce di scena male, malissimo. Per una volta per colpe non sue. Anche se daje oggi e daje domani a cannare le qualifiche che finisce nel traffico in partenza e rischi grosso. Ha fatto il suo. Spazio al nuovo che avanza. Senza rancore Sergio! Buena suerte!

Franco si è raffreddato quando sembrava on fire. Ha fatto ferro e fiamme nelle prime gare, poi sotto il peso delle voci che lo volevano un po’ ovunque, ambito da tutti, si è dissolto, sciolto come neve al sole. E nelle ultime gare non è sembrato lui.

F1, le pagelle Gran Premio di Abu Dhabi

F1, arrivederci al 2025 con Hamilton in Ferrari e non solo

Allora è proprio finita. E’ stata una stagione estenuante con ben 24 gare, quasi tutti i week end in pista in tutti gli angoli del mondo. E allora un po’ di riposo. Ma fino a un certo punto. Già da martedì si torna in pista per una appendice del 2025 con i test sempre ad Abu Dhabi. Poi ci sarà davvero il rompete le righe e la F1 darà appuntamento al prossimo anno con un altro Mondiale, l’ultimo con i regolamenti attuali prima della rivoluzione del 2026.

Le novità non mancheranno già ora con Hamilton in Ferrari, Sainz in Williams e tanto altro ancora. Si parte già a febbraio con la presentazione per la prima volta in uno show univoco di tutte le scuderie. E poi si riparte in Australia a metà marzo per un’altra stagione entusiasmante. Speriamo sempre più colorata di rosso.