L'ultima verità di Jannik Sinner su Anna Kalinskaya, la dura legge sulla vita privata del numero 1

Tornano d'attualità le dichiarazioni rilasciate dal numero 1 al mondo sulla relazione con Anna Kalinskaya, la tennista russa con la quale vive una relazione sulla quale non c'è certezza

La resistenza di Jannik Sinner si fonda su alcune leggi, non scritte evidentemente, che si sono apprese nel corso di questa ascesa inarrestabile e meritata di un predestinato che ha interpretato uno stile inedito, nel tennis e nello sport internazionale.

Un nuovo corso che il campione altoatesino ha propagato in ogni singolo componente della sua immagine pubblica, controllando e contenendo aspetti privati (e lo abbiamo osservato durante gli anni della sua relazione discreta con Maria Braccini). L’avvento di Anna Kalinskaya nell’esistenza di Jan ha modificato, inevitabilmente ma solo a tratti quella linea condivisa. Dura lex sed lex.

Sinner e la tormentata storia con Anna Kalinskaya

A suggerire simili considerazioni non è solo la sequenza di stories, foto, scatti, frammenti di vita quotidiana e allenamenti che la tennista russa sta condividendo da settimane da Miami, dove si è ritirata da settimane la tennista russa.

Quelle stesse settimane che coincidono, poi, con la vittoria di Sinner alle ATP Finals 2024 e poi con estrema soddisfazione degli Azzurri di capitan Volandri anche della Coppa Davis, per il secondo anno consecutivo che tanto ha restituito sia ai singoli sia alla Federazione, che il presidente Angelo Binaghi vede nel suo momento migliore.

Grazie al numero 1 del tennis mondiale, a Matteo Berrettini, ai talenti italiani di questa generazione e a capitan Volandri.

L’agenda fitta del numero 1

Che momento sia per lo sport azzurro è più chiaro, rispetto a quel che attraversano Sinner e Anna a due. In fondo come potrebbe essere diverso? Di certo c’è poco, se non che forse e probabilmente Jannik sarà ad Abu Dhabi (si vocifera della sua presenza al GP), farà una breve sosta a Sesto in famiglia e poi si dedicherà alla preparazione al caldo per prepararsi meglio alla nuova stagione. Il viaggio a Miami, per raggiungere la fidanzata è vociferato, ma non certo confermato.

Ma Kalinskaya, che ruolo ha in tutto questo? Le parole di Sinner, la sua legge sentimentale, sono espresse in maniera abbastanza composta in una dichiarazione ad hoc in risposta a quanto gli viene chiesto nell’ambito dell’intervista già nota e ripresa settimane addietro a Esquire, avvenuta a Monte Carlo nel settembre scorso e già pubblicata sull’edizione UK nonché correlata ad anticipazioni ricche sui social, e che potrebbero indurci a propendere per una conclusione, oggi.

L’ultima dichiarazione nota su Kalinskaya

Adesso che sembrano davvero distanti e lontani. E concentrati su obiettivi diversi in un presente che nulla ha in comune con quella narrazione. In questa intervista che risale allo scorso settembre e che uscirà su Esquire Italia a gennaio in versione integrale, Sinner aveva rilasciato probabilmente le ultime dichiarazioni sulla relazione rintracciabili in forma ufficiale con Kalinskaya:

“Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Non è successo, ecco perché funziona”.

Una illustrazione del loro passo a due incoraggiante, positiva sull’onda del bacio in tribuna agli US Open. A significare che, allora, il sentimento era forte, trascinante anche se Jannik usciva dalle critiche, dalle polemiche che riguardavano la vacanza in Sardegna, le Olimpiadi di Parigi e quel che ne era seguito compreso l’inizio del caso Clostebol.

Il silenzio di Sinner

Invece, Anna ha manifestato umori e messaggi social opposti, a indicare una inversione di tendenza alquanto incompatibile con una relazione stabile e serena come poteva essere appena due mesi e mezzo fa. nel mezzo c’è stato uno tsunami di post e storie che la descrivono lontanissima da Sinner e dal senso di certe esternazioni, anche affettuose, di qualche settimana fa a ridosso di quel bacio americano.

Sarebbe quindi questo, l’ultimo virgolettato sulla loro storia da parte di Jannik che, per ora, non ha aggiunto altro sul suo privato, cosa che non ha mai fatto. E non sta incominciando adesso, per la storia con Anna iniziata ufficialmente meno di un anno fa.