Jannik Sinner alla Milano Fashion Week dopo il bacio e l'annuncio su Anna Kalinskaya: l'indizio social che desta interrogativi

I dubbi sulla presenza o meno della sua fidanzata sono cresciuti dopo il gesto agli US Open e anche una modalità di presentarsi uniti, in coppia. Presto di nuovo insieme anche a Milano?

Essere Jannik Sinner significa anche interpretare ruoli e rispettare impegni inevitabili, scaturiti dai vincoli contrattuali che rendono il numero 1 del ranking un protagonista assoluto del palcoscenico internazionale. Compresa la Milano Fashion Week che sta attraversando questo settembre denso di appuntamenti e che hanno segnato l’apice tennistico nella Coppa Davis e nell’impresa di Bologna.

Sinner a Bologna per la Coppa Davis poi Milano

Jannik non era presente. Una scelta consapevole e voluta del capitano Filippo Volandri che ha battezzato un team inedito ma non troppo e rinvigorito un gruppo che ha goduto, comunque, del tifo di Sinner giunto per l’occasione.

In Italia rimarrò ancora e sarà proprio a Milano per via dell’incarico di ambassador di un prestigioso brand di moda, Gucci, che nonostante il cambio alla guida ha confermato la sinergia mentale e di immagine con il campione altoatesino già protagonista di una celebrata cena alla vigilia di Wimbledon 2024 a Londra.

Il suo ruolo di ambassador e gli impegni con lo sponsor

Ora, a Milano il numero 1 sarà presente per le ragioni sopra illustrate e ci si chiede se ciò comporterà la presenza durante le sfilate di Sinner in coppia o meno. Dopo l’ufficialità del suo rapporto con Anna Kalinskaya, le polemiche e la riconciliazione con tanto di bacio finale agli Us Open a rafforzare quell’immagine costruita a suon di dichiarazioni e scatti fotografici, le probabilità che anche la tennista russa sia presente in città durante gli eventi è cresciuta.

Il famoso bacio agli US Open

Non ci sono dichiarazioni o affermazioni in merito, ma la domanda è legittima: Anna accompagnerà Jannik dopo la loro decisione di rendere pubblica la relazione? Sui social di lei si intuisce solo che abbia deciso di cambiare aspetto, recandosi a Mosca dal suo abituale hair stylist. Nulla di più, nulla di meno.

Gli indizi social

Ma in vista della trasferta milanese, potrebbe essere un indizio: Mosca è una tappa in vista del trasferimento, poi, a Milano per prendere parte a red carpet o una cena, ad esempio?

Sinner sicuramente sarà protagonista in qualità di testimonial Gucci di una delle sfilate più attese di questa MFS e la sua presenza è assolutamente certa. Anna potrebbe raggiungerlo o essere invitata ad alcuni eventi, anche collaterali, che si tengono nel corso di questa settimana centrale nel settore della moda e del luxury. E consolidare un’unione fatta di campo ed extra.