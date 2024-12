Sinner, Volandri fa una previsione dopo i casi doping: “Qualcosa cambierà”. Jannik domina anche su Wikipedia

Secondo Volandri i casi doping di Sinner e Swiatek poteranno a un cambiamento nella regolamentazione. Intanto Jannik domina anche le ricerche su Wikipedia, staccando il Napoli.

Mentre i protagonisti in campo della recente Coppa Davis vinta dall’Italia si stanno già allenando per preparare la nuova stagione, il capitano Filippo Volandri è andato all’Auditorium Parco della Musica a Roma in occasione della consegna dei Collari d’oro del Coni. Occasione che ha sfruttato per tornare a parlare del caso doping di Jannik Sinner, che secondo lui porterà a un cambiamento delle regole. Intanto il n°1 ATP domina anche la classifica delle ricerche su Wikipedia, staccando nettamente il Napoli secondo.

Il pensiero di Volandri dopo i casi doping di Sinner e Swiatek

L’unica nota storta del 2024 incredibile del tennis italiano è il caso doping che ha coinvolto il nostro principale protagonista, Jannik Sinner, che per l’esito del ricorso della WADA dovrà, purtroppo, aspettare almeno fino a febbraio/marzo 2025.

Sull’argomento è tornato anche il capitano italiano di Coppa Davis Filippo Volandri, secondo il quale i casi eclatanti emersi nell’ultimo periodo – oltre a quello dell’altoatesino c’è stato quello di Iga Swiatek – portarono inevitabilmente a un cambio delle regole, in che direzione è però difficile dirlo: “Noi siamo solo spettatori. Ma le tante vicende che si stanno susseguendo rendono il suo caso ancora più facile da capire e potrebbe darsi che qualcosa cambierà, speriamo nel verso giusto”.

Volandri ha poi sottolineato l’incredibile forza mentale di Sinner, che nonostante questo peso è riuscito comunque a dominare il 2024: “Jannik nonostante tutte quello che ha dovuto sopportare ha conquistato due Slam e una Coppa Davis ed è numero uno al mondo e questo fa capire la caratura del ragazzo oltre che dell’atleta. Sperando che il lieto fine arrivi presto, si sta allenando come sempre per cercare di migliorarsi”.

Volandri torna sulla Coppa Davis

Dopo due successi consecutivi, probabilmente Volandri non vede l’ora di tornare in Coppa Davis per guidare nuovamente i suoi ragazzi, soprattutto dopo l’incredibile trionfo di questa stagione: “È stato un anno speciale, la mia richiesta ai ragazzi era quella di mantenersi ai massimi livelli. Non dobbiamo per forza vincere una Coppa Davis a stagione, ma vogliamo rimanere lì. La squadra è speciale, allargata come è”.

Sinner batte tutti anche su Wikipedia

Intanto il dominio di Sinner si espande anche alle ricerche web. Jannik è infatti la voce più cercata sulla nota enciclopedia online Wikipedia con ben 5.023.355 visite. Dato che non sorprende visti suoi tantissimi successi e il fatto che senza dubbio sia lo sportivo – e forse non solo – italiano più in voga del 2024. Quello che però scontato poteva non apparire è l’enorme distacco con quella che è la seconda voce più ricercata, ovvero il Napoli di Antonio Conte, che di visite ne vanta poco più della metà del n°1 ATP (2.863.957).