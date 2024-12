Sinner, altro che Wada: a Dubai ritrova il sorriso con il suo team. E tra lui e Kalinskaya interviene Grok

Il numero uno al mondo ha ripreso la preparazione in vista della nuova stagione e sui social Jannik pubblica gli scatti che lo vedono sorridere con il suo team. Mentre l’intelligenza artificiale “genera” il matrimonio con Anna

Il caso doping sullo sfondo ma nel frattempo Jannik Sinner sembra aver ritrovato il sorriso. Il lavoro verso la nuova stagione è cominciato, a Dubai il tennista italiano sta lavorando duro con il suo team per preparare gli impegni del 2025 a cominciare dagli Australian Open ma questo non gli impedisce di avere dei momenti di svago.

Sinner sorridente a Dubai

E’ stato lo stesso Sinner a parlare dello stato d’animo con cui ha affrontato il caso doping che lo riguarda. Il tennista altoatesino in più di un’intervista ha rivelato che ha vissuto dei momenti difficili quando gli è stata comunicata la positività al clostebol e ha dovuto cominciare una lunga battaglia legale, che dopo il ricorso della Wada avrà una cosa di fronte al Tas di Losanna. Ora però quei pensieri sembra essere riusciti a metterli in un cassetto, a Dubai ha ricominciato la preparazione con il suo team e insieme al duro lavoro in campo e in palestra arrivano anche i sorrisi.

Jannik gioca a calcio sulla spiaggia

Per una volta Jannik ha deciso di concedere uno scorcio sulla sua vita anche sui social, dove di solito è molto restio a interagire. Sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una serie di foto e di storie che lo ritraggono a Dubai, c’è il lavoro in campo ma anche un po’ di svago con una partitella di calcio sulla spiaggia insieme a Vagnozzi, Panichi e Badio che a molti sui social ha ricordato una scena di Marrakech Express ripresa anche da Aldo, Giovanni e Giacomo. Sinner sorride, sembra essersi lasciato alle spalle i pensieri più negativi e si gode un po’ di divertimento.

Grok e il matrimonio con Anna

Da qualche giorno è arrivato in Italia anche “Grok”, un’intelligenza artificiale sviluppata da una società di proprietà di Elon Musk che lo ha integrato al social network X. Uno dei punti di forza di questa intelligenza artificiale è la creazione di immagine ultrarealistiche, vere e proprie foto “fake” che è quasi impossibile distinguere da quelle reali. Gli utenti del popolare social network non si sono lasciati scappare la possibilità di provare a giocare anche con Sinner con questo nuovo strumento e c’è chi non ha perso un secondo a creare un’immagine del tennista azzurro e del matrimonio con Anna Kalinskaya. Immagini fake che hanno fatto subito il giro della rete e chissà che non siano arrivate anche ai due protagonisti che sembrano aver ripreso la loro relazione dopo un momento di crisi.