Sinner e Berrettini al lavoro: Jannik a Dubai gioca in spiaggia, Matteo ad Alicante palleggia con De Minaur

Gli eroi di Davis Cup sono tornati al lavoro: Sinner al sole di Dubai si concede anche una partita a calcio in spiaggia, Berrettini ad Alicante si allena con l'australiano.

Gli eroi della Davis non hanno più tempo di riposare. Perché Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono già tornati al lavoro, pronti a mettere nel mirino quegli Australian Open dove la bandiera tricolore vuol tornare a sventolare in tutta la sua bellezza. E in questo sabato di metà dicembre, dove in Italia tutti sono affaccendati a fare la corsa ai regali, loro hanno pensato bene di tornare in campo, sfruttando il bel tempo dei rispettivi luoghi di allenamento.

Sinner a Dubai tra allenamenti e… partitelle in spiaggia

Sinner a Dubai è già di casa da qualche giorno, con Vagnozzi e Cahill che l’hanno raggiunto per predisporre tutti i dettagli in vista della nuova stagione. Il caldo mediorientale in questo caso aiuta: campo outdoor, maglia e pantaloncini corti d’ordinanza e un po’ di tempo da dedicare anche allo svago, come mostra un video nel quale si vede Jannik intento a palleggiare sulla spiaggia (manco fosse Copacabana), dilettandosi in attesa di rimettere la sveglia domani notte e godersi la festa per i 125 anni del Milan (e chissà che non ci scappi una sorpresa anche… a distanza).

E non è mancata neppure una puntata al golf club del paese emiratino, un’altra delle passioni che potrebbero contagiare il numero uno dle mondo (ricordate il video nel quale papà Hanspeter lo prendeva in giro per un tie decisamente rivedibile?). Intanto Sinner una sorpresa l’ha fatta, ma ad Antonio Giovinazzi, al quale ha inviato gli auguri per il compleanno con un video messaggio, immortalato (come logica vuole) anche sul web con annessa presa in giro (Giovinazzi stava giocando a Fifa, e stava perdendo…).

Berrettini ad Alicante si allena con De Minaur

Matteo Berrettini ha invece scelto la Spagna per rifinire la preparazione in vista della trasferta in terra australiana. E ha deciso di bazzicare gli stessi campi che un anno fa videro impegnato proprio Sinner, che evidentemente deve aver fatto scuola. Berrettini peraltro ha uno sparring partner di lusso (oddio, chiamarlo sparring partner forse è un po’ improvvido): Alex de Minaur vive da sempre ad Alicante e ha scelto proprio lo stesso centro del giocatore italiano per preparare il ritorno nella sua terra d’origine.

Magari provando a carpire qualche segreto su come battere gli italiani, se è vero che il “diavolo della Tasmania” contro Sinner è 0-9 nei precedenti e con lo stesso Berrettini 0-2, anche se le statistiche indicano anche una vittoria ottenuta in ATP Cup nel 2022 (non in un torneo “classico”, a dirla tutta). Nel video che Virgilio Sport vi propone in anteprima, eccoli scambiare qualche palleggio insieme nel sud della Spagna.

Nei giorni scorsi Berrettini s’era allenato con Francesco Passaro, il giocatore perugino che ha sfiorato l’ingresso in top 100 un paio di settimane fa, quando ha ceduto in finale al Challenger di Maia (è comunque 106 e potrebbe entrare a gennaio). Matteo insegue invece i 97 punti che lo separano dalla 32esima posizione occupata da Cobolli, che gli garantirebbe di essere testa di serie a Melbourne.