Milan, da Scaroni provocazione all'Inter: le parole del presidente infiammano il web

Il dirigente carica i tifosi alla presentazione del libro per i 125 anni del club e lancia una frecciata ai nerazzurri: “Noi l’unica squadra di Milano, la più internazionale d’Italia”

Paolo Scaroni sorprende i tifosi del Milan: solitamente pacato e abituato a parlare dei progetti del club per il futuro, il presidente s’è lasciato prendere dalla passione per i colori rossoneri durante la presentazione del libro sui 125 anni di storia del club, lanciando una provocazione ai “cugini” dell’Inter.

Milan, Scaroni e la provocazione all’Inter

Raramente Paolo Scaroni ha messo a nudo la sua passione per il Milan. O meglio, raramente l’ha fatto in maniera esplicita come oggi, durante la presentazione del libro che racconta la storia dei 125 anni del club rossonero attraverso una serie di fotografie d’epoca. Attorniato dai tifosi, Scaroni ha aperto il suo intervento con una vera e propria provocazione dell’Inter: “Dopo tanti anni, essere presidente dell’unica squadra di Milano mi dà grande emozione”, la battuta lanciata da Scaroni ai “cugini” nerazzurri.

Milan, una coppa europea il sogno di Scaroni

Scaroni ha poi parlato della sua personale esperienza da presidente del Milan. “In questi miei sei anni di presidenza ho avuto l’onore di celebrare prima i 120 e poi i 125 anni di storia del Milan, ha continuato il dirigente che poi ha confessato il suo sogno: “A me piacciono tutte le immagini di quando solleviamo una coppa. Voglio vincere”.

Milan, Scaroni e la vocazione internazionale del Milan

Vincere in Europa, in fondo, è un’ambizione naturale per i tifosi del Milan. Scaroni lo ricorda con un’altra frase che sembra tirare in ballo le altri rivali italiane: l’Inter, ma anche la Juventus. “Veder alzare i trofei internazionali dalle nostre leggende è quello di cui dobbiamo essere orgogliosi – le parole di Scaroni – Noi siamo il club più internazionale d’Italia. Ricordo che abbiamo 500 milioni di persone che ci seguono nel mondo. Ma, allo stesso tempo, siamo anche milanesi. Siamo cittadini del mondo, questa sfida la portiamo avanti grazie all’aiuto della proprietà di Gerry Cardinale”.

Milan, la reazione del web alle parole di Scaroni

Le dichiarazioni di Scaroni hanno ovviamente generato la reazione dei tifosi del Milan e, ovviamente, anche dell’Inter. “La squadra presidente dell’unica squadra di Milano? Non ci risulta che Scaroni sia il nostro presidente”, scrive SpondaIn su X. “Peccato che negli ultimi anni ha visto solo nerazzurro per tutte le sberle prese”, aggiunge Sognonerazzurro. “Marotta, una cosa del genere, non la direbbe mai. Manca di classe”, il parere di Michael. “Una dichiarazione per arruffianarsi parte della sua tifoseria. Anche loro hanno capito l’inadeguatezza del personaggio”, attacca Giacampo. “Non ha completato la frase: ‘L’unica squadra di Milano ad essere stata in serie B!’”, ironizza Mark.