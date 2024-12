Matteo Berrettini "Comeback Player of the Year": il ritorno di The Hammer e il retroscena del fratello Jacopo

Il riconoscimento dell'ATP conclude il 2024 del campione romano, tornato vincente e decisivo come nei giorni migliori: tre titoli e il trionfo in Davis nella sua bacheca.

Le soddisfazioni per il tennis italiano non finiscono più, in quest’annata magica che ha portato Jannik Sinner in cima alle classifiche, Jasmine Paolini tra le grandi del panorama mondiale, le Nazionali in trionfo nella Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup. E tra i grandi protagonisti di questa stagione entusiasmante non può mancare Matteo Berrettini. “The Hammer” è tornato a essere un campione, un vincente, un giocatore decisivo dopo un periodo segnato da infortuni, problemi e polemiche. E a celebrarlo ci ha pensato l’ATP che gli ha conferito un prestigioso premio.

Berrettini miglior giocatore “di ritorno” del 2024

Il campione romano è stato eletto “Comeback Player of the Year”, il miglior giocatore “di rientro” nel circuito dopo un’annata negativa. E a votarlo sono stati proprio i giocatori. Berrettini, 28 anni, a gennaio 2022 era numero 6 al mondo: all’inizio del 2024 era scivolato fino al 154mo posto. Adesso è risalito fino alla 34ma posizione, dopo un’annata complessivamente più che positiva in cui ha conquistato tre titoli ATP (a Marrakech, Kitzbuhel e Gstaad) e dove è risultato decisivo, al pari dell’amico Sinner, nel secondo successo consecutivo dell’Italia di Davis.

The Hammer all’ATP: “Grande lavoro del team”

Un riconoscimento che Berrettini ha commentato da par suo, con un video pubblicato dalla stessa ATP sui suoi canali ufficiali: “Sono davvero felice di aver vinto questo premio, grazie a tutti per il sostegno. È stata davvero una grande stagione e io e il mio team abbiamo fatto davvero un gran lavoro. Sono ovviamente soddisfatto dei risultati ottenuti quest’anno e non vedo l’ora di ritornare in campo nel 2025 per inseguire altri successi”, le parole del campione azzurro che sta iniziando la preparazione in vista del 2025 ad Alicante, in Spagna. “Grazie ancora a tutti, senza il vostro sostegno non sarebbe stato possibile”.

Jacopo Berrettini, le toccanti parole su Matteo

Se Matteo è al settimo cielo, lo è anche la sua famiglia. In primis il fratello Jacopo, di due anni più giovane, pure lui tennista. In un’intervista a Ubitennis, Berrettini Jr ha svelato un retroscena: “Mi ha aiutato tanto, sia fuori che dentro il campo. Matteo è una persona molto sensibile e attenta a quello che faccio. La mia posizione a volte è stata difficile da gestire con le altre persone, si avvicinano a me solo per chiedermi ‘sei il fratello di Matteo?’, e ogni tanto mi è dispiaciuto, perché era come se venisse prima quella parte rispetto alla mia persona”.

I fratelli Berrettini e il sostegno reciproco nelle difficoltà

“Questo non è mai stato un problema tra di noi”, ha aggiunto Jacopo Berrettini. “Lui nei miei confronti si pone in un modo eccezionale. Riesce sempre a farmi vedere le cose in una maniera diversa, a tirarmi fuori qualcosa di più che magari non pensavo di avere. Matteo è sicuramente la persona più importante che ho nella mia vita e glielo ripeto spesso perché è veramente così. Anche dopo tutte le difficoltà che ha avuto, non ha mai perso le sue qualità ed è bello vedere che adesso le persone lo vedano di nuovo”.