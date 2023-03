Jacopo e Matteo Berrettini avanzano al secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco, in Messico

01-03-2023 13:04

I Berrettini, ovvero Matteo e Jacopo sono impegnati per la prima volta, in contemporanea in un torneo ATP in singolo. I due, abituati a giocare spesso in doppio, si trovano invece in tabellone in Messico, ad Acapulco. Nella notte italiana, per coincidenza, entrambi per ritiro degli avversari hanno guadagnato l’accesso al turno successivo.

Il ritorno vincente di Matteo Berrettini

Si rivede il tennista romano, reduce dalla cocente delusione ed eliminazione al primo turno degli Australian Open 2023 per mano di Andy Murray. Nel torneo “Abierto Mexicano Telcel” Matteo, scivolato alla posizione numero 24 del ranking, ha vinto il primo ste per 6 a 0 contro lo slovacco Alex Molcan, numero 57 del mondo. Poi l’avversario ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio al polso sul punteggio di 6- 0 1- 0 per l’azzurro. Un anno fa era stato invece proprio l’azzurro a essere costretto al ritiro contro Tommy Paul per il solito infortunio agli addominali. Per Matteo è la prima vittoria stagionale dopo i successi di gennaio nella United Cup. Ora al prossimo turno affronterà lo svedese Elias Ymer, che ha già battuto due volte su due.

Esordio vincente per il piccolo Berrettini, Jacopo

Avanza al secondo turno anche il fratellino di casa Berrettini, Jacopo. Il classe 1998 è per la prima volta in un tabellone ATP e festeggia così anche il primo successo che gli consentirà di entrare nei 500. Il fratello di Matteo ha superato il tedesco Oscar Otte. Quest’ultimo si è dovuto ritirare per un problema al ginocchio sul punteggio di 3- 6 7- 6(3) 2- 1. Ora il tennista di Roma avrà una sfida ostica contro l’australiano Alex De Minaur. Jacopo Berrettini si è guadagnato la chance di giocare nel main draw dopo aver vinto le qualificazioni.