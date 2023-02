A un mese e mezzo dalla precoce eliminazione agli Australian Open, il tennista romano è pronto per il torneo di Acapulco. Vuole rientrare al più presto in top-ten.

27-02-2023 20:15

Il 2023 di Matteo Berrettini è iniziato nel peggiore dei modi, dato che è stato eliminato subito al primo turno degli Australian Open per mano dello scozzese Andy Murray. Adesso a un mese e mezzo di distanza è arrivato il momento di tornare in campo nel torneo di Acapulco, per giocare con continuità, superare gli infortuni e provare a raggiungere di nuovo un obiettivo importante.

Berrettini, il ritorno parte da Acapulco

L’Open messicano sarà dunque il torneo del ritorno di Berrettini, molto importante in vista dei prossimi Masters 1000 di Indian Wells e Miami. In un’intervista riportata da Sky, il romano ha parlato della propria posizione nel ranking ATP, dove è scivolato n. 24: “Sono stato in top-ten per tre anni di fila e non esserlo adesso mi disturba”, ha spiegato Berrettini.

Da parte dell’azzurro, che nell’ATP 500 di Acapulco debutterà martedì contro lo slovacco Alex Molcan, c’è tanta voglia di fare bene: “Lo scorso anno ho avuto molti infortuni e non ho giocato molto. Adesso mi auguro di far bene ad Acapulco e che la mia trasferta negli Stati Uniti sia positiva”. Al secondo turno possibile scontro con il britannico Cameron Norrie.

Berrettini, il pensiero torna a Murray

Berrettini potrà dunque ritrovare un nuovo tennista britannico sulla sua strada e nella testa del tennista romano c’è ancora la grande delusione per il ko precoce di Melbourne. Fuori al primo turno contro Murray in un incontro dove ha anche sprecato un match point, quando l’anno prima agli Australian Open era arrivato in semifinale.

Su quel match Berrettini ha detto: “Abbiamo giocato una partita molto dura. Una di quelle che rimarrà nella storia del tennis. Ho avuto un po’ di problemi a dormire pensandoci, ma questo è il tennis e ho ricominciato ad allenarmi”. D’altronde, l’obiettivo è chiaro: quello di tornare presto nella top-ten del ranking del tennis mondiale.

Berrettini ora vuole dimenticare gli infortuni

L’anno passato è stato molto tormentato per Berrettini, dati i diversi problemi fisici: “Alla fine della scorsa stagione non ho potuto fare un’adeguata preparazione a causa degli infortuni e perché il piede mi faceva male. Ho deciso di prendermi una pausa per lavorare sul mio corpo che è stato il problema dello scorso anno”.

Berrettini è però ottimista per il futuro: “Quando sono riuscito a giocare, l’ho fatto bene, ma non abbastanza. Per questo mi sento fiducioso per Acapulco e il resto della stagione“. In testa c’è quindi l’idea di tornare a fare bene da subito in Messico, dove nel tabellone c’è per la prima volta anche suo fratello, Jacopo Berrettini.