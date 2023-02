Sorprendente ko dello spagnolo ex numero uno del mondo in finale

27-02-2023 09:38

Cameron Norrie ha conquistato l’Atp 500 di Rio de Janeiro grazie ad una splendida vittoria in finale contro l’ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, battuto in tre set con i parziali di 7-5, 4-6, 6-7.

Una partita anomala per lo spagnolo, che dopo aver vinto il primo set ed essersi portato sul 3-0 nel secondo è improvvisamente crollato, perdendo di colpo tutte le certezze e cedendo 6-4 nel secondo e poi al tie-break nel terzo.

Grazie a questa vittoria il britannico è risalito in dodicesima piazza nel ranking Atp, superando Jannik Sinner. Alcaraz, dolorante ad una coscia, potrebbe saltare il torneo di Acapulco per prepararsi al meglio in vista dei Masters 1000 americani.