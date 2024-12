Doping Sinner, la Wada insiste: “Atleti e team responsabili delle violazioni”. Frecciatina a Jannik?

La WADA ha rilasciato un nuovo comunicato in cui viene evidenziato ancora una volta che: "Atleti e team sono responsabili". Frase che sembra tanto indirizzata proprio a Sinner

Continua a tenere banco il caso clostebol di Jannik Sinner, che dopo essere stato sollevato da ogni responsabilità dall’ITIA attende l’esito del ricorso della WADA che non arriverà prima del prossimo febbraio. Intanto l’agenzia mondiale antidoping ha diramato un nuovo comunicato in cui anticipa che dal 1° gennaio 2025 verrà pubblicata la lista aggiornata delle sostanze proibite e in cui viene ribadito ancora una volta che “Atleta e team sono responsabili delle violazioni delle norme”.

Quante polemiche sul caso clostebol

Purtroppo nel 2024 Jannik Sinner non è stato solo protagonista di una stagione incredibile che ha portato molti a scomodare paragoni con i Big3, ma anche del caso doping per la contaminazione da clostebol, che ha ovviamente attirato ancora più attenzioni sul n°1 del mondo. Tutti, ma proprio tutti, nel mondo del tennis e non solo hanno detto la loro su quanto accaduto a Sinner, alcuni dei quali informandosi a dovere – come Andy Roddick -, altri scegliendo a priori un piano di battaglia per scagliarsi contro Jannik – e Nick Kyrgios è il portabandiera di questa coalizione. E intanto, mentre tutti – esperti e, soprattutto, non – parlano, la speranza dell’altoatesino è che questa storia si chiuda il prima possibile e senza una squalifica.

Sinner prepara il 2025: una stagione con l’asterisco

Si, perché il fatto di non sapere se potrà continuare a giocare o se sarà squalificato e nel caso per quanto non giova certamente a Sinner, che da mesi è costretto a scendere in campo avendo sempre quel pensiero che inevitabilmente gli ronza per la testa, nonostante Jannik abbia dimostrato di riuscire a dimenticare tutto quando mette piede in campo.

Sinner e i suoi tifosi speravano che quest’agonia terminasse con l’assoluzione da parte dell’ITIA e invece ci ha pensato la WADA a scombinare nuovamente le carte in tavola annunciando il ricorso lo scorso settembre. Ricorso che però non avrà esito prima di febbraio 2025. Il che significa che ora Jannik si trova a Dubai a preparare quella che dovrebbe essere la stagione della conferma dopo gli incredibili risultati ottenuti nel 2024, pur essendo consapevole che la sua carriera potrebbe subire una brusca frenata da febbraio/marzo in poi.

Il comunicato della WADA: “Atleti e team responsabili delle violazioni”

E propio la WADA, dopo che aver annunciato un cambio delle regole a partire dal 2027, ha rilasciato pochi giorni fa un comunicato, in cui veniva annunciato che la lista aggiornata delle nuove sostanze vietate entrerà in vigore dall’anno prossimo: “L’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti del 2025 e il Programma di monitoraggio del 2025 entreranno in vigore il 1° gennaio 2025”.

Oltre a questo annuncio, la WADA ci ha tenuto a insistere sul fatto che sia atleti che i componenti del team di uno sportivo possono essere considerati colpevoli di violazioni. Un promemoria che sembra tanto indirizzato proprio a Sinner, visto che le motivazioni per l’appello sono che la sentenza di “assenza di colpa o negligenza” decisa dall’ITIA non sia corretta in quanto Jannik è responsabile del proprio team (ricordiamo che la contaminazione è avvenuta per colpa dell’ex fisioterapista del n°1 al mondo, Giacomo Naldi).

Questa la parte saliente del contenuto del comunicato della WADA: “In definitiva, gli atleti sono responsabili delle sostanze proibite trovate nel loro corpo e dei metodi proibiti che sono stati utilizzati. I membri dell’entourage di un atleta sono anche responsabili delle violazioni delle norme antidoping se ritenuti complici”.