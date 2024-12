Sinner, il dubbio di Wilander su Kyrgios e gli Australian Open: “Non so se Jannik saprà gestire quella pressione”

L’ex numero 1 al mondo analizza le parole del tennista australiano in vista del primo slam della stagione: “Sarà interessante capire se l’italiano riuscirà a mantenere la calma”

Il caso Kyrgios continua ad agitare il mondo del tennis, il possibile scontro con Jannik Sinner agli Australian Open sembra diventato l’argomento di questa offseason ed è destinato a far discutere ancora a lungo. E ora nella vicenda interviene anche l’ex numero 1 al mondo Mats Wilander.

Le parole di Kyrgios

Nick Kyrgios nel corso degli ultimi mesi si è reso protagonista di una lunga serie di attacchi nei confronti di Jannik Sinner. A scatenare tutto è la vicenda doping con l’azzurro prosciolto dalle accuse per l’assunzione di clostebol nel corso del torneo di Indian Wells. Una vicenda peraltro che non è ancora chiusa visto che il ricorso della Wada mette il futuro dell’italiano nelle mani del Tas di Losanna. In occasione della sua presenza nel podcast “Nothing Major”, l’australiano ha “minacciato” Sinner promettendo una vera e propria rivolta da parte del pubblico degli Australian Open nel caso di un confronto diretto tra i due nel corso del torneo.

Il dubbio di Wilander

Sulla vicenda interviene ora anche l’ex numero 1 al mondo Mats Wilander che ai microfoni di Eurosport prova a immaginare cosa potrebbe succedere i caso di un confronto in campo tra i due giocatori e il comportamento del pubblico australiano: “Penso che sarebbe interessante vedere se Jannik Sinner sia in grado di mantenere la calma in caso di un confronto con Nick Kyrgios magari su un campo come la Joh Cain Arena. A Melbourne permettono l’ingresso a tutti quelli che hanno il biglietto ground, quindi l’età del pubblico va dai 60 anni fino ai 16, e molti di questi magari hanno bevuto anche qualche birra di troppo. Si potrebbe creare un’atmosfera interessante, con Sinner che dovrà far vedere se riesce a mantenere la calma se Kyrgios comincerà a provocarlo”.

L’ex Robson: “Sarebbe meglio evitarlo”

Anche l’ex tennista Laura Robson, ora diventata commentatrice televisiva, interviene nella vicenda: “Spero che la situazione in caso di un match tra i due possa rimanere nei limiti del rispetto. Penso che nessuno voglia che la situazione in campo trascenda, sarebbe sempre meglio evitarlo. Ma è evidente che un confronto tra i due sarebbe molto interessante soprattutto se dovesse avvenire nei primi turni anche perché Kyrgios è un giocatore imprevedibile. Se lo affronti nel primo turno, rischi di non avere ritmo contro un giocatore come Nick che serve molto bene e che rischia di farti giocare pochi colpi”.