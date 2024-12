Sinner, i tifosi chiedono l’intervento dell’ATP contro Kyrgios. La lettera di denuncia: “Da lui parole d’odio”

Jannik Sinner nel corso degli ultimi mesi ha deciso di non rispondere alla provocazioni del suo collega ma ora sono i fan dell’azzurro che prendono posizione e chiedono un intervento alle istituzioni del tennis

Jannik Sinner ha sempre preferito la strada del silenzio, cercando di tenersi lontano da ogni forma di polemica. Ma ora al suo posto scendono in campo i suoi tifosi che decidono di affrontare di petto il caso Nick Kyrgios, e le continue invettive lanciate dal tennista nel corso degli ultimi mesi.

I continui attacchi di Kyrgios

Un gruppo di tifosi di Sinner è stanco delle parole pronunciate a cadenza ormai quotidiana da Nick Kyrgios. L’australiano si è reso protagonista di una vera e propria campagna d’odio sia sui social che nelle interviste contro il numero 1 del mondo, parole che sono andate decisamente molto oltre il limite dell’opinione personale sul tema doping. Il tennista, che farà il suo rientro nella prossima stagione, se l’è presa con Jannik ma ha finito per colpire anche Anna Kalinskaya e negli ultimi tempi ha tirato in ballo anche il coach dell’azzurro, Darren Cahill, anche suo connazionale.

La lettera all’ATP e alle istituzioni del tennis

Ora i fan di Jannik Sinner hanno deciso di prendere la situazione in mano e si lanciano al contrattacco di Kyrgios con una lettera indirizzata all’ATP e alle istituzioni del mondo del tennis nella quale si legge: “Con questo appello, un gruppo di sportivi che ama e segue il tennis chiede all’Atp di prendere posizione in maniera formale e sostanziale riguardo ai continui attacchi, alla diffamazione e ai messaggi d’odio di Nick Kyrgios nei confronti dei suoi colleghi. Il ruolo dello sport e di quello che lo rappresentano, è di rispettare i valori fondanti di rispetto e realtà. Nessuno ha il diritto di privare lo sport di queste pietre miliari che lo definiscono, e dalle quali le persone sono ispirate per un mondo migliore e a cui i giovani possono guardare come modelli di vita”.

Il messaggio continua: “Siamo costernati e preoccupati dalla malvagie espressioni di Nick Kyrgios, anche in memoria degli atti violanti avvenuti per mano di fanatici fomentati dall’odio. Questo tipo di condotta non è tollerata in un circuito che protegge i giocatori da queste forme di abuso come espressamente dichiarato nel regolamento dell’ATP”.

La richiesta di intervento

La lettera dei tifosi di Sinner è corredata anche da uno stralcio del regolamento e in particolare del codice di condotta che all’articolo 8.03 specifica chiaramente che è giudicata contraria all’integrità del gioco una comportamento con “commenti agli organi di stampa o pubblici che attaccano irragionevolmente un gruppo di persone, un torneo, uno sponsor, un giocatore, un arbitro o la stessa ATP”. E a questo proposito la lettera continua: “E’ precisa responsabilità dell’ATP nei confronti dei giocatori, e soprattutto del pubblico per il quale dovrebbe essere un punto di riferimento. Le azioni intraprese ora e qualunque cosa verrà fatto in seguito vi definiranno come istituzione”.