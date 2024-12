Sinner, Kyrgios continua a sfogare la sua rabbia. Dopo Jannik e Kalinskaya stavolta se la prende con Cahill: “E’ uno scherzo”

Il tennista australiano continua la sua battaglia a mezzo social: dopo Sinner e Kalinskaya, ora se la prende con l’allenatore Darren Cahill dopo il premio ricevuto in Australia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una polemica infinita, una crociata con sempre meno follower. Nick Kyrgios continua la sua battaglia a mezzo social contro Jannik Sinner. Dopo una lunga inattività il tennista australiano sta preparando il suo ritorno in campo, ma più che allenamenti, tecnica e preparazione fisica la sua concentrazione è totalmente dedicata al caso doping che riguarda il numero 1 del mondo. Nel corso degli ultimi mesi sono arrivati attacchi diretti a Jannik, ma anche alla sua fidanzata Anna Kalinskaya e ora anche al suo allenatore Darren Cahill.

Il nuovo attacco di Kyrgios

Nick Kyrgios sembra non avere nessuna intenzione di seppellire l’ascia di guerra. Il giocatore australiano che si prepara a fare il ritorno nel mondo del tennis, lancia l’ennesimo attacco al team del tennista italiano. Stavolta non attacca direttamente Jannik Sinner come ha fatto nel corso degli ultimi mesi per la vicenda doping, ma se la prende con Darren Cahill. L’australiano ha infatti commentato il posto con cui Tennis Australia annunciava il premio al supercoach di Jannik: “Questo è uno scherzo vero. Servono persone di classe e oneste”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il premio a Darren Cahill

Una stagione quella da sogno per Jannik Sinner che ha sempre ricordato nei suoi discorsi l’importante lavoro fatto con il suo team e con i suoi allenatore Darren Cahill e Simone Vagnozzi. E in Australia, proprio a Cahill arriva il giusto riconoscimento. Il 59enne di Adelaide ha conquistato il premio come “Coaching Excellence Performance” dell’associazione tennistica australiana. Il rapporto tra Sinner e Cahill è cominciato nell’estate del 2022 quando l’australiano si è unito al team dell’altoatesino nel ruolo di supercoach.

L’esclusione dagli ATP Awards

Il premio della federazione australiana a Darren Cahill non chiude di certo le polemiche per la mancata inclusione di Simone Vagnozzi e del tecnico australiano nella lista dei candidati per il premio di miglior allenatore dell’anno. Una lista che ha visto la presenza di Xavier Malisse (Alexei Poyrin), Emmanuel Planque (Giovanni Mpetshi Perricard), Michael Russell (Taylor Fritz), Brad Stine (Tommy Paul) e James Trotman (Jack Draper).

La scelta di Berrettini che fa discutere