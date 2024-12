Classifica ATP, Sinner fa 27 settimane al numero 1: risultato storico per Fognini. Italia seconda solo alla Francia

Sinner arriva a quota 27 settimane consecutive in vetta alla classifica atp, mentre Fognini registra un primato che lo avvicina ai grandissimi. Italia seconda nazione con più giocatori in top-100

Continua il dominio di Jannik Sinner nella classifica ATP, mentre Fabio Fognini registra un nuovo importante record figlio della sua incredibile longevità ad alti livelli. Con i ben nove azzurri che chiuderanno l’anno in top-100 (record per il nostro movimento), l’Italia è la seconda nazione più rappresentata dietro solamente alla Francia, ma davanti a una potenza assoluta dello sport della racchetta come gli USA.

Sinner fa 27 settimane al n°1

Oggi 9 dicembre è iniziata la 27esima settimana in vetta al ranking per Jannik Sinner, sempre più vicino al rivale Carlos Alcaraz (fermo a quota 36) e con la concreta possibilità – a meno di una squalifica da parte della WADA, unica vera incognita nel futuro dell’altoatesino – di sorpassare anche Ilie Nastase (40 settimane), Andy Murray (41) e Gustavo Kuerten (43) nei primi mesi del 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Possibilità molto concreta visto il dominio assoluto mostrato nel 2024 da Jannik sul cemento (che sia indoor o outdoor, lento o più veloce dei campi in erba), superficie sulla quale si disputeranno tutti i tornei ATP a cui prenderà parte Sinner nel 2025 sino ad aprile, quando inizierà la stagione sulla terra rossa, terreno sul quale si disputeranno anche i precedenti tornei in Sud America, ai quali però non prenderà parte.

Storico Fognini: 17esima stagione chiusa in top-100

Con il 91° posto del ranking, Fabio Fognini è certo di chiudere l’anno tra i primi 100 giocatori del mondo per la 17esima stagione in carriera. Un risultato affatto banale, che lo rende il miglior azzurro (in realtà lo era già diventato con la 16esima stagione) e l’undicesimo giocatore di sempre in questa speciale classifica che vede al comando Roger Federer con 23 anni chiusi in top-100.

Davanti al ligure ci sono anche Rafael Nadal (20 stagioni), Richard Gasquet (20), Gael Monfils (20), Novak Djokovic (20), Jimmy Connors (19), Andre Agassi (19), Fabrice Santoro (19), Feliciano Lopez (19 e Stan Wawrinka (19), giocatori che Fabio potrà raggiungere riuscendo a confermarsi in top-100 per almeno altre due stagioni.

Italia seconda solo alla Francia per giocatori in top-100

Il 2024 da sogno per il tennis italiano è rappresentato anche dai ben 9 tennisti azzurri (Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Darderi, Sonego, Fognini e Nardi, record per il nostro movimento) che chiuderanno la stagione in top-100. Un numero altissimo, che rende l’Italia la seconda nazione più rappresentata al pari dell’Australia e alle spalle della sola Francia che vanta ben 12 giocatori tra i primi 100, ma davanti ad esempio agli Stati Uniti d’America (8).