Sinner, “Kyrgios in una bara”: la foto dell’intelligenza artificiale scatena la rabbia dell’australiano

Attacchi e contrattacchi, la tensione in vista degli Australian Open tra i fan del numero 1 al mondo e del tennista australiano continua a salire. E la scelta di Djokovic alimenta nuove accuse

Ogni giorno un post, una reazione, un’accusa. Ormai l’attacco di Nick Kyrgios nei confronti di Jannik Sinner non fa neanche più notizia. Un paio di giorni fa l’australiano ha lanciato il suo ennesimo affondo, di fatto chiamando a raccolta il pubblico degli ormai prossimi Australian Open con una contesa che dai social potrebbe diventare molto presto reale.

La “minaccia” di Nick

L’ultima uscita di Nick Kyrgios nei confronti di Sinner ha assunto i toni di una minaccia più che del consueto attacco social. Nel corso del podcast “Nothing Major”, l’australiano ha lanciato il guanto di sfida verso gli Australian Open dove potrebbe esserci il primo scontro in campo tra lui e il numero 1 al mondo da quando questa faida (a dire il vero con un solo contendente) è cominciata: “Riuscirei a portare ogni singola persona del pubblico contro di lui, farei diventare la partita una vera e propria rivolta. Ogni forma di rispetto sparirebbe, farei qualsiasi cosa pur di vincere la partita”.

“Kyrgios in una bara”: la foto che alimenta le polemiche

Nick Kyrgios attacca ma Jannik Sinner nel corso di questi mesi ha deciso di non replicare mai, facendo sì che il suo “rivale” (decisamente virtuale) continuasse la sua battaglia solitaria e anche un po’ stucchevole. Ma a replicare alle continue provocazioni ci sono i fan del tennista italiano e chi cerca di accendere ancora di più questa pseudo rivalità. Negli ultimi giorni l’inserimento dello strumento Grok sulla piattaforma X ha spinto tanti utenti a creare delle immagini con la realtà artificiale e una sembra aver attirato l’attenzione dell’australiano. Nell’immagine si vede Sinner che guarda in una bara occupata proprio da Kyrgios e la didascalia: “Sinner e Kyrgios dopo il loro match agli Australian Open”. Ovviamente la risposta di Nick non si fatta attendere: “Foto assurda fatta con l’intelligenza artificiale. Ne possiamo fare una con il clostebol?”.

La posizione di Djokovic

I contini attacchi di Kyrgios a Jannik Sinner hanno fatto spazientire tanti tifosi, anche non dell’azzurro. Un comportamento giudicato da molti sopra le righe con l’ATP che al momento ha deciso di non prendere nessuna posizione. E nel corso di questa crociata all’aussie si sono aggiunti anche tifosi di altri atleti e in particolare di Novak Djokovic. Il serbo è sempre stato molto attento nel giudicare il caso doping di Sinner ma ora la decisione di giocare il doppio con Kyrgios al torneo di Brisbane, mette le cose in una prospettiva diversa. La scelta del serbo, infatti, dopo le tantissime accuse lanciate dall’australiano sembra essere una dichiarazione molto forte nei confronti di Sinner.