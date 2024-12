Kyrgios annuncia doppio con Djokovic a Brisbane: e trova in Mannarino un alleato nella battaglia contro Sinner

Annuncio a sorpresa di Kyrgios, che al suo rientro in campo a Brisbane giocherà anche in doppio con Djokovic: intanto anche Mannarino si schiera contro Sinner sul caso doping

Sarà un ritorno in campo in grande stile quello di Nick Kyrgios, che, assente dal circuito da praticamente due anni esclusa la fugace apparizione a Stoccarda nel 2023, nel primo torneo della stagione 2025 a Brisbane non solo disputerà il singolare, ma anche il doppio in coppia con Novak Djokovic. Intanto anche Adrian Mannarino si schiera con l’australiano nella battaglia contro Jannik Sinner e Iga Swiatek sul caso doping.

Il ritorno in campo di Kyrgios

Difficile che in Italia qualcuno senta la mancanza di Nick Kyrgios vista la sua assidua presenza sui social network, soprattutto quando si tratta di scagliarsi contro Jannik Sinner, ma dalla sua ultima partita ufficiale sono passati ormai due anni – se si esclude la comparsata all’ATP 250 di Stoccarda nel giugno 2023 -, un eternità sportivamente parlando, ma che è destinata a terminare con l’inizio della nuova stagione. L’australiano è infatti iscritto nel primo torneo del 2025, l’ATP 250 di Brisbane, dove cercherà di ritrovare il ritmo partita in vista di quello che per lui è certamente l’appuntamento più importante dell’anno, gli Australian Open.

L’annuncio a sorpresa di Kyrgios: doppio con Djokovic a Brisbane

Se l’annuncio della sua presenza a Brisbane è ormai di un mese fa, quello ben più fresco è sorprendente riguarda la sua presenza nel tabellone di doppio con niente popò di meno di Novak Djokovic. A dare la notizia è stato proprio Kyrgios attraverso una storia Instagram con una foto della finale di Wimbledon 2022 tra lui e Nole, che contrariamente a quanto fatto in passato inizierà la sua inizierà la sua stagione prima del solito proprio nella città australiana, con la scritta: “Doppio a Brisbane. Ci si vede là”. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un ritorno scoppiettante da parte di Nick.

Mannarino alleato di Kyrgios nella battaglia contro Sinner

Con l’avvicinarsi del ritorno in campo non si è comunque placata la battaglia portata avanti da Kyrgios contro Sinner sul caso doping. Battaglia alla quale si è unito anche Adrian Mannarino, attuale n°66 ATP ma con un best ranking di n°17, nel corso di un’intervista rilasciata a Stephen Brunch su RMC: “Sono disposto a concedere a Sinner e Swiatek il beneficio del dubbio, ma è comunque molto strano. Gli unici due test positivi sui 300 migliori al mondo sono entrambi dei numeri uno. Senza volerlo puoi prendere la pillola sbagliata o la vitamina sbagliata, ma è comunque una sorpresa. Spero per loro che siano puliti...”