Kyrgios, altro sfottò a Sinner: "Porto la gente alla follia". Zverev invece impazzisce per Fognini a Ballando

La crociata dell'australiano contro Jannik continua: Kyrgios sembra compiacersi delle reazioni scatenate dalle sue provocazioni. Il tedesco, dal canto suo, "sfotte" Fogna.

Non tutti i big del tennis sono uguali. C’è chi si diverte a portare avanti crociate contro i mulini a vento e chi invece se la ride davanti alla tv guardando l’esibizione di un amico. Prendete Nick Kyrgios e Alexander Zverev. Il primo cerca sempre di convincere gli altri che se la stia spassando, il secondo se la sta spassando sul serio. Mentre l’australiano continua a combattere la sua personalissima guerra sui social contro Jannik Sinner, infatti, il tedesco non s’è perso la performance di Fabio Fognini sabato sera a Ballando con le Stelle, il programma cult di Milly Carlucci su Rai 1. E sui social ha scritto per complimentarsi col tennista italiano.

Kyrgios numero 1…degli haters di Sinner

Ormai ufficialmente “hater numero 1” di Jannik Sinner, Nick Kyrgios comincia a prendersi addirittura sul serio. Nei giorni scorsi ha sfidato il numero 1 della classifica ATP, promettendo – ovviamente via social – di scatenargli contro tutta Melbourne, qualora dovesse incrociarlo agli Australian Open. Dubitiamo che Jannik abbia avuto la tremarella a leggere i proclami dell’australiano, che in ogni caso s’è divertito a leggere le migliaia di insulti che sono piovuti addosso…a lui, non a Sinner, sui social. La risposta, al solito spavalda, affidata a una story su Instagram: “È divertente come riesca a fare un paio di commenti e a portare la gente alla follia assoluta. Non dovrei avere questo tipo di potere”.

La crociata di Nick contro Jannik: che faranno gli australiani?

La domanda è legittima: come reagirebbero gli australiani alle escandescenze di Kyrgios, in caso di – poco probabile, ma non impossibile – scontro agli Australian Open col rosso di San Candido? Starebbero dalla parte del proprio beniamino, che ha assicurato di non fallire mai alcun test antidoping, o da quella di Jannik, la cui buona fede non è messa in discussione neppure dalla WADA, ma che dovrebbe pagare solo per “ripagare della stessa moneta” le ingiustizie compiute a danni di altri tennisti risultati positivi in passato? Ai posteri l’ardua sentenza, ma conoscendo la cultura sportiva degli australiani propenderemmo per la seconda ipotesi.

Intanto Zverev guarda Fognini ballare in tv e se la ride

Intanto chi non si pone troppi problemi e pensa solo a pianificare con leggerezza la prossima stagione è Alexander Zverev. Il tedesco, che ha chiuso il 2024 in seconda posizione nella classifica ATP alle spalle di Jannik Sinner, non si sarebbe perso per nulla al mondo la performance dell’amico Fabio Fognini a Ballando con le Stelle. Il tennista ligure si è esibito nell’ultima puntata in coppia con Giada Lini, strappando gli applausi del pubblico di Milly Carlucci e facendo il pieno di 10 al cospetto dei “terribili” giudici del programma: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e il figliol prodigo Guillermo Mariotto.

Il messaggio del tedesco al “Fogna” dopo la prova a Ballando

Chi ha promosso a pieni voti l’esibizione di “Fogna” è stato pure Zverev, che gli ha dedicato addirittura una storia su Instagram. “Questa è la cosa più bella che ho visto quest’anno”, ha scritto in preda all’entusiasmo il campione tedesco nel vedere Fognini alle prese con le imprevedibili evoluzioni sulla pista di Rai 1. Anche Flavia Pennetta aveva inviato un videomessaggio al marito per congratularsi per la sua performance, promettendo che in futuro pure lei avrebbe accettato la sfida e si sarebbe cimentata col palcoscenico di Ballando: chissà se Zverev farà i complimenti pure a lei.