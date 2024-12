Sinner, Kyrgios punge ancora: "Torno in campo senza fallire test antidoping". In Australia possibile scontro

Nick è scatenato, nuove frecciate contro Jannik e Iga Swiatek: "Sii orgoglioso di te Nick, lo stai facendo nel modo giusto". A Melbourne la resa dei conti con l'azzurro?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In attesa di tornare a ruggire in campo, Nick Kyrgios si conferma un formidabile leone da tastiera. Le punzecchiature, le frecciatine e le battutine dell’australiano sono ripartite a pieno regime dopo l’annuncio della positività di Iga Swiatek alla trimetazidina e alla conseguente squalifica di un mese comminata dall’Itia alla tennista polacca. Vicenda che fa il paio con l’ormai arcinoto caso Clostebol che ha riguardato Jannik Sinner e su cui l’australiano di origine greca, periodicamente, torna con sempre maggior virulenza.

Kyrgios, altro post sarcastico su Sinner e Swiatek

Se gli altri tennisti si stanno godendo le sospirate vacanze dopo un’annata snervante e vissuta al massimo, Kyrgios – che è reduce da quasi due anni di inattività e in cui s’è riciclato commentatore in tv – sta intensificando gli sforzi in vista del rientro. Che è fissato per fine mese, il prossimo 29 dicembre, data d’inizio del torneo di Brisbane, un ATP 250 d’avvicinamento al primo Slam della stagione: gli Australian Open. Sui social Nick ha documentato i suoi progressi, ma ha anche riservato una battutina – l’ennesima – sui casi doping.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La certezza dell’australiano verso il ritorno in campo

“Bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento”, l’annuncio di Kyrgios su X. Prima dell’affondo: “Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping“. E ancora: “Nick sii orgoglioso, perché lo stai facendo nel modo giusto”. Insomma, uno sberleffo e allo stesso tempo una sorta d’avvertimento a Sinner e ai suoi fan. Secondo Kyrgios, è lui il campione “pulito”. Gli altri, invece, sono corresponsabili della “fine del tennis”, come ha avuto modo di scrivere qualche giorno fa.

Kyrgios torna a Brisbane, a Melbourne può trovare Jannik

Polemiche e schermaglie social a parte, c’è curiosità per il ritorno in campo dell’australiano, che sarà tra i protagonisti a Brisbane grazie al ranking protetto: non gioca infatti dal torneo di Stoccarda del 2023, sconfitto dal cinese Wu, in quello che era il suo primo incontro dall’ottobre dell’anno precedente. Insieme a Nick, a Brisbane ci saranno Djokovic, Berrettini, Arnaldi, Rune e altri big. Un piccolo antipasto degli Australian Open, dove invece il calendario potrebbe metterlo di fronte al suo grande “nemico”: Sinner. E sono in tanti ad augurarglielo.