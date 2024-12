Sinner vince il “Fans Favourite” dell’ATP per la seconda volta: con lui solo Federer e Nadal. Che risposta a Kyrgios

Ancora un premio a suggellare un 2024 da sogno per Jannik Sinner che ha vinto il “Fans’ Favourite” agli ATP 2024: dal 2003 oltre a lui il riconoscimento è andato solo allo svizzero e allo spagnolo

Per il secondo anno di fila Jannik Sinner è il tennista più amato dai fan nel circuito dell’ATP. Il campione italiano aveva già conquistato il premio nella scorsa stagione e ora lo conferma alla fine di una stagione che lo vede concludere come numero 1 al mondo e soprattutto che lo ha visto trionfare in due slam: Australian Open e US Open.

Il riconoscimento a Jannik Sinner

Fine della stagione e dunque anche tempo di premi. L’ATP sta svelando un po’ per volta alcuni dei premi che si assegnano in questo 2024 e per Jannik Sinner arriva una conferma. Per il secondo anno di fila è lui il giocatore più amato dai fan. A rivelarlo è stato lo stesso sito del tour che ha svelato anche la reazione del tennista azzurro: “Voglio ringraziare tutti i fan in giro per il mondo che hanno votato per me. E’ un premio che per me significa moltissimo perché arriva proprio da tutti voi che siete la ragione per cui amo giocare a tennis. Nel corso di tutto l’anno il supporto che ho ricevuto è stato eccezionale”.

La risposta a Kyrgios

Il premio ricevuto dai fan, che Sinner aveva conquistato già nel 2023, sembra avere un valore doppio in questa stagione. E’ vero che nel corso dell’ultimo anno l’azzurro ha conquistato i primi slam della sua carriera e la posizione numero 1 al mondo. Ma a rendere meno “gioiosa” la stagione è arrivata anche la delicata vicenda doping che ha visto coinvolto l’altoatesino. Sinner è stato anche vittima di una vera e propria campagna di odio lanciata dal tennista australiano Kyrgios ma i fan continuano ad essere in massa dalla sua parte come dimostra il premio assegnato dall’ATP.

In compagnia di Federer e Nadal

E’ stata un’annata da record per Jannik Sinner. Settimana dopo settimana il libro dei successi del tennista italiano è stato oggetto di continui aggiornamenti e ora con la vittoria di questo trofeo arriva un altro piccolo record da aggiornare anche lontano dai campi da tennis. L’albo d’oro di questo trofeo negli ultimi 20 anni è stato oggetto di un vero e proprio dominio: quello di Roger Federer. Lo svizzero lo ha infatti vinto ininterrottamente dal 2003 fino al 2021, lasciando lo scettro l’anno dopo il suo ritiro all’amico e rivale Rafael Nadal nel 2022. Poi è stato il turno di Sinner che lo ha conquistato per due volte consecutive. Stupisce in questa classifica la totale assenza di Novak Djokovic che ha concluso molte di queste stagioni al primo posto in classifica.