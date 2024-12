Sinner, Kyrgios non si arrende: nuovo attacco con “siringa” dopo il video di Jannik e arrivano anche i fan di Djokovic

Continua la battaglia social di Nick Kyrgios che commenta in maniera polemica e con il riferimento al caso doping anche il video del numero uno al mondo a Dubai

Una battaglia non solitaria ma quasi. Nick Kyrgios si avvicina al ritorno in campo dopo una lunga pausa dal tennis giocato ma in questo momento nella sua testa sembra esserci spazio solo per Jannik Sinner e sui social arriva l’ennesima, e a questo punto, anche piuttosto stucchevole frecciata.

Il video di Sinner a Dubai

Jannik Sinner ha cominciano la preparazione in vista della prossima stagione a Dubai e ieri con una mossa anche piuttosto insolita da parte del numero 1 del mondo, ha deciso di postare un video sulle sue pagine social. Le immagini mostrano un Sinner sereno e sorridente mentre si allena con il suo team, ma anche alle prese con una partita di calcio sulla spiaggia insieme a Vagnozzi, Panichi e Badio. Per una volta i pensieri legati al caso doping e soprattutto al ricorso Wada sembrano dimenticati. Un video che ha fatto il giro del web e che è stato postato anche da tanti media ufficiali.

L’ennesimo attacco di Kyrgios

Ovviamente se si parla di Sinner, c’è da aspettarsi un commento puntuale e pungente da parte di Nick Kyrgios che ormai sembra aver assunto come principale attività quella di “hater” del tennista italiano. E anche in questa occasione il suo attacco non si fa attendere. A lanciare l’attacco per prima è un utente noto ai fan italiani, si tratta di Pavvy G, uno dei più strenui sostenitori di Novak Djokovic che nel corso degli ultimi mesi ha deciso di lanciare una campagna contro Jannik con centinaia di post al giorno. Il tifoso del campione serbo posta il video del numero uno al mondo e scrive: “Continua il whitewashing”, con un termine inglese che fa riferimento al tentativo di impedire alle persone di venire a conoscenza dei fatti.

E ovviamente al commento di Pavvy risponde anche Kyrgios che scrive: “Lo fanno perché stanno cercando di metterci una coperta davanti agli occhi”, con tanto di emoticon di una siringa a voler rendere ancora più chiaro il suo riferimento al caso doping.

Il ritorno in campo in Australia

L’atteggiamento di Kyrgios ha creato grande fastidio nei tifosi italiani già da diversi mesi, visto che le accuse dell’australiano sono cominciate appena il caso è venuto alla luce. In molti sono convinti che tutto sia nato dalla relazione tra Sinner e la russa Anna Kalinskaya, che in passato è stata vicina anche a Kyrgios. Ma ora potrebbe anche arrivare la tanto attesa resa dei conti visto che in Australia a gennaio ci sarà il ritorno in campo di Nick, chiamato a rispondere sul campo e con i fatti alle parole che ha pronunciato nel corso degli ultimi tempi.