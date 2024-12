Sinner, Mahut demolisce Kyrgios: “Può solo sognare ma si sa come finisce”. Intanto primo problema per Musetti

Il tennista francese spegne le speranze di Nick in vista di un possibile confronto con il numero 1 al mondo agli Australian Open: “Certe dichiarazioni che ha fatto sono fuori luogo”

Sognare è sempre bello, ma meglio rimanere con i piedi per terra. Il consiglio a Nick Kyrgios arriva da un tennista esperto come il francese Nicolas Mahut che nel corso di un’intervista ha detto a chiare lettere che i sogni di vittoria dell’australiano in un confronto con Sinner, rischiano seriamente di restare tali: solo sogni.

L’opinione di Mahut

Le parole di Kyrgios stanno facendo il giro della rete da tempo e se nei primi tempi potevano essere derubricate come “boutade” di un atleta sempre un po’ fuori dagli schemi, ora con il suo ritorno in campo rischiano di diventare un problema anche per l’ATP oltre che per i suoi stessi colleghi. Ora sul caso interviene anche il tennista francese Nicolas Mahut e in particolare sulle parole dell’australiano su un possibile confronto con Sinner nel corso degli Australian Open: “Non mi piacciono questo tipo di dichiarazioni. Ha il diritto ad avere la sua opinione sul caso doping, ognuno è libero di pensarla come crede ma non di infiammare la situazione fino a questo punto. Sinner non ha mai mancato di rispetto a nessuno, è il numero uno al mondo e questo comportamento di Kyrgios è fuori luogo”.

Il confronto Sinner-Kyrgios

Kyrgios si è detto pronto a “incendiare” il pubblico nel caso di un match contro Jannik Sinner e pronto a fare di tutto pur di vincere. Mahut rimette le cose a posto: “Penso che tutte le cose che riguardano la vigilia del match possano essere le più complicate per Sinner, molto più che il match stesso. Kyrgios non gioca da molto tempo e ovviamente puoi anche sognare di vincere gli Australian Open ma alla fine devi provare a rimanere realista. Anche se il pubblico è dalle tua parte, Sinner vince la partita con un triplo 6-3”.

Musetti si ferma, niente esibizione a Macao

Intanto piccola noia per Lorenzo Musetti che è stato fermato da un malanno di stagione. Per il toscano non ci sarà l’esibizione in programma a Macao il 24 e 25 dicembre come svelato a OASport dal suo allenatore Simone Tartarini: “Non è stato bene in questi giorni con dei giramenti di testa. Dopo averne parlato anche con il medico abbiamo deciso di non partire per Macao, la stagione comincerà dal 26 quando partiremo per Hong Kong per giocare il primo torneo ufficiale. Non si tratta di un problema importante ma abbiamo preferito così per curarsi al meglio”.