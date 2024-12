Anna Kalinskaya sulla copertina di Harper Bazaar ma nell’intervista è tassativa: “Non parlo della relazione con Sinner”

La tennista russa è la protagonista della copertina del magazine nel numero di gennaio 2025: parla del suo amore per i vestiti, delle sue ambizioni ma niente sulla storia con l’atleta italiano

Niente Sinner per favore. Anna Kalinskaya è la protagonista del numero di gennaio 2025 della rivista Harper Bazaar nella sua edizione australiana. Ma chi cerca qualche accenno o rivelazione alla vita sentimentale e al rapporto con Jannik Sinner rimarrà deluso. La tennista moscovita parla del suo rapporto con la moda, delle sue ambizioni per il 2025 ma il topic “amore” resta in disparte.

Le ambizioni per il 2025

Nel corso dell’intervista concessa al magazine, Anna Kalinskaya parla delle sue ambizioni anche dal punto di vista personale: “Penso che la chiave per raggiungere grandi obiettivi sia quella di provare alcune cose nella mia vita, e non parlo di allenamento ma cercare di rendere il mio stile di vita più semplice, cercare di godermi le cose nei giorni di riposo e provare ad avere un miglior equilibrio. Credo sia anche fondamentale avere un calendario più coerente per avere l’opportunità di stare con i tuoi amici ed essere felici anche lontano del campo. Sono le occasioni che mi permettono di ricaricarmi e poi mi permettono di essere un’atleta migliore sia dal punto di vista dell’energia che mentale”.

L’infortunio e il momento difficile

Anna Kalinskaya parla anche dei momenti difficili che ha dovuto vivere nel corso della sua carriera sportiva con l’infortunio avuto nel corso del 2023 che sembra essere stato uno spartiacque importante: “E’ stato un momento scioccante ma allo stesso tempo ho capito quando mi mancasse il tennis, le emozioni che mi dà e quante cose porta all’interno della mia vita, come conoscere tante persone. Per me è stato un momento in cui ho capito una cosa importante”.

Le istruzioni di Anna: “Non parlo di Jannik”

Un passaggio nel corso dell’articolo realizzato da Harper Bazaar è dedicato anche alla vita sentimentale della tennista russa. L’autore dell’articolo Daniel Williams cita la sua relazione con l’australiano Nick Kyrgios che nel corso degli ultimi mesi ha vestito i panni dell’hater soprattutto nei confronti di Sinner. In particolare l’autore scrive che i due sono stati protagonisti di una storia d’amore nata nel corso della pandemia da Covid e che poi è terminata nel maggio del 2020.

Ma su Jannik nel corso delle interviste le richieste sono state specifiche da parte di Anna e nell’articolo si legge: “A metà del 2024 Anna ha cominciato a frequentare il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Nel momento in cui questo articolo viene scritto lo status della loro relazione rimane incerto. Mentre è chiarissima l’istruzione data nel corso della pre-intervista con Harper Bazaar, ed è quella di non sollevare mai l’argomento nel corso della conversazione”.