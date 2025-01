Anna Kalinskaya si butta via a Brisbane sotto gli occhi di Jannik Sinner: bloccata dall'ultimo tabù

Ancora zero tituli in carriera per la tennista russa, ko nella finale del torneo di doppio nel Queensland in tandem con Priscilla Hon: vittoria per il duo Schnaider-Andreeva.

Zero titoli. Anzi: “zeru tituli”, con pronuncia portoghese alla José Mourinho. È il disarmante bilancio dei trofei vinti in carriera da Anna Kalinskaya, la tennista russa che da poco meno di un anno è legata – così sembra, visto che sull’argomento vige una sorta di autoproclamato segreto di Stato – a Jannik Sinner. Oggi la 26enne moscovita aveva l’occasione di rompere finalmente il ghiaccio e di aggiudicarsi la prima grande soddisfazione della sua storia sportiva: missione fallita. La finale del torneo di doppio del WTA 500 di Brisbane in tandem con Priscilla Hon si è chiusa nella maniera meno auspicabile: con l’ennesima sconfitta.

Kalinskaya, favola in doppio con Hon a Brisbane

Non che Kalinskaya sia una doppista, anzi: la decisione di cimentarsi anche su questo fronte, a cominciare proprio da Brisbane (dove pure era stata subito eliminata in singolare), aveva un po’ sorpreso. Invece Annina è riuscita ad arrivare fino in fondo, accompagnata per mano da una delle sue amiche più sincere nel circuito: Priscilla Hon, 26enne a sua volta, lei sì più che avvezza al doppio. Spazzando via i pronostici avversi, a dispetto di un’intesa non impeccabile, la strana coppia russo-australiana ha centrato la finale dribblando un ostacolo dopo l’altro, compresa la semifinale vinta nettamente sul tandem Babos-Melichar: 6-1 7-5 il punteggio.

Zero titoli per Anna: in finale l’ennesima delusione

Nel match decisivo per il titolo, però, ancora una volta Kalinskaya s’è sciolta come neve al sole. Era già successo nella finale del WTA 1000 di Dubai, lo scorso febbraio, contro Jasmine Paolini, quando la russa – appena reduce dal clamoroso successo su Iga Swiatek in semifinale – si fece prendere dal “braccino” una volta avanti 5-3 nel terzo set su Jas, cedendo 5-7. Stavolta il blackout è arrivato sul 5-3, ma del secondo parziale dopo che il primo era scappato via al tie-break (6-8). Insieme a Hon, Kalinskaya non ne ha azzeccata più una: e ha perso 5-7, ancora una volta.

Kalinskaya va ko e Sinner soffre davanti alla tv

Un tabù rimasto tale, quello coi successi nel circuito WTA. E che stavolta fa ancora più male, perché la debacle è avvenuta sotto gli occhi di Jannik Sinner. I due, innamorati discreti e silenziosi, da qualche giorno vivono sotto lo stesso cielo. Non sono più distanti migliaia di chilometri, come fino a qualche settimana fa. Certo, Jannik è a Melbourne mentre Anna è a Brisbane. Ma sempre di Australia si tratta e di sicuro un’occhiata in tv alla finale, il rosso di San Candido l’avrà data. Poco male: probabilmente proverà a consolare Kalinskaya tra qualche giorno, quando prenderanno il via gli Australian Open. L’inizio di una nuova avventura da vivere insieme.