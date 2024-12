WTA Brisbane, Kalinskaya tra ambizioni per il 2025 e il periodo a Miami: ma su Sinner dribbla ancora le domande

La russa è la testa di serie numero 6 del torneo australiano dove affronterà una Krueger e Uchijima e ai microfoni del torneo torna a parlare del periodo a Miami e delle sue speranze per il 2025

Al centro di tante voci di gossip, Anna Kalinskaya è diventato un nome e un volto noto per i tifosi italiani di tennis. La russa è stata, ed è tutt’ora al centro, di voci che riguardano la sua relazione con Jannik Sinner. Ma come per l’azzurro, anche per lei l’obiettivo principale resta il campo con la voglia di provare a conquistare traguardi importanti a cominciare dal primo torneo della stagione.

Si comincia a Brisbane

La stagione 2025 di Anna Kalinskaya comincia a Brisbane dove è in programma il primo torneo della nuova annata che comincia con l’australian swing. Per la russa c’è da confermare soprattutto l’ottima prima parte del 2024 con l’obiettivo di provare a vincere anche dei tornei, cosa che non è riuscita a fare. La russa al torneo di Brisbane arriva con la testa di serie numero 6, ha a disposizione il bye al primo turno e al secondo aspetta la vincente del match tra la statunitense Krueger e la giapponese Uchijima.

Le ambizioni di Anna

Dopo una stagione che l’ha proiettata tra le prime tenniste al mondo, ora Anna Kalinskaya va alla ricerca di continuità ma soprattutto di un acuto che le permetta di scalare ancora la classifica. Un 2024 molto positivo come sottolineato dalla testa moscovita. “L’anno scorso è stato il migliore della mia carriera anche se ho avuto qualche infortunio, ho imparato che devo ascoltare di più il mio corpo, che me ne devo prendere cura. Ho imparato che ci sono dei momenti in cui ho bisogno di tempo per recuperare, ho imparato a essere più cauta e attenta al mio fisico”.

Un salto in avanti importante 365 giorni dopo: “Nel 2024 credo che qui ho giocato le qualificazioni, adesso sono una delle teste di serie e non devo giocare il primo turno. E’ una cosa che mi fa piacere e di cui sono orgogliosa, voglio continuare a lavorare e vedere cosa posso fare. Sono molto emozionata all’idea di poter giocare più match possibili, sono felice di dove sono in questo momento”.

Nessun accenno a Sinner

Nel corso dell’intervista realizzata con i media del torneo australiano, si parla anche della offseason, della preparazione a Miami ma ancora una volta come avvenuto anche in una recente intervista con Harper’s Bazaar nessun riferimento alla sua relazione con Sinner: “Sono molto contenta di essere tornata a Brisbane, ho fatto tanto lavoro nel corso di queste settimane e non vedo l’ora di giocare e vedere quanto sono migliorata. L’anno è lungo, guardo avanti ma lo faccio forte dell’esperienza del 2024 e spero di essere migliorata, ho fatto la preparazione a Miami. Ero con i miei amici e con la famiglia, è stato bello passare un po’ di tempo lontano dal tour e avere un po’ di vita normale”.