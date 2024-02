WTA 1000 Dubai finale Paolini-Kalinskaya diretta live: Jasmine va a caccia di un sogno

Non è stato un percorso semplice per Jasmine Paolini a Dubai. L’azzurra ha sofferto nel primo turno contro la brasiliana Haddad Maia, testa di serie numero 11 del torneo, battuta in tre set. Poi è stata la volta della canadese Fernandez battuta 6-3, 6-4. Agli ottavi di finale arriva il primo successo di grande importanza contro la greca Maria Sakkari liquidata in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. La fortuna arriva ai quarti con la Rybakina che dà forfait e concede all’azzurra il passa per le semifinali. E in semifinale prova maestosa di Jasmine contro la rumena Cirstea.