Anna Kalinskaya ci ride su e si riavvicina a Jannik Sinner: la risposta della russa all'ultima batosta

Dopo il ko in finale nel doppio a Brisbane in coppia con Priscilla Hon, la russa si rifugia nell'ironia e si prepara al torneo di Adelaide: il fidanzato è nella vicina Melbourne.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Meglio riderci su. La bacheca è ancora vuota, il primo trofeo che avrebbe potuto nobilitare il percorso sportivo di Anna Kalinskaya è sfuggito ancora una volta a un passo dalla conquista. Nella finale del doppio del torneo di Brisbane, in tandem con Priscilla Hon, la bella moscovita s’è arresa in due set al duo Shnaider-Andreeva, buttando letteralmente via il secondo set che avrebbe allungato la sfida al terzo. Ma in fondo, perché farne un dramma? È vero, il palmares di Annina recita ancora “zeru tituli”, ma non è il caso di abbattersi per questo.

Kalinskaya-Hon, il post ironico dopo il ko in finale a Brisbane

Con eccezionale sense of humour, le due sconfitte hanno pubblicato in simultanea un post congiunto su Instagram in cui dimostrano di aver accettato con invidiabile serenità il ko. “In qualche modo siamo riuscite a ridere fino alla finale”, il sarcastico commento di Annina e di Priscilla. In allegato, un paio di foto che le ritraggono sorridenti e ilari nel corso del torneo. Insomma, il risultato finale non è l’unica cosa che conta. Almeno per loro.

La maglietta sarcastica di Anna Kalinskaya: “Non sono brava”

E che Annina abbia preso bene l’ennesima battuta d’arresto – aveva letteralmente gettato al vento pure il successo al WTA 1000 di Dubai, quando avanti 5-3 nel terzo set e col servizio a favore si fece raggiungere e superare da Jasmine Paolini – lo dimostra pure un video in cui è stata taggata e che gira da qualche ora sui social. La maglietta e l’espressione disincantata di Kalinskaya sono tutte un programma: “Non sono brava in nessuno sport”, la scritta sulla maglia sfoggiata dalla russa.

Annina si riavvicina a Jannik: è ad Adelaide per il nuovo torneo

Intanto, tra una risata e l’altra, Kalinskaya si avvicina progressivamente a Sinner. Erano a circa 1800 chilometri fino a sabato (la distanza tra Brisbane e Melbourne, dove Jannik è già di base e sta preparando gli Australian Open), ora sono a poco più di 700 chilometri. Anna, infatti, s’è trasferita ad Adelaide, dove prenderà parte all’ultimo torneo prima del primo Slam dell’anno. La sua avversaria al primo turno? La svizzera Belinda Bencic, maltrattata da Jasmine Paolini nella recente United Cup.