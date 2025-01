Sinner, il 2025 comincia con una vittoria: Popyrin battuto in due set, rimonta da urlo nel secondo

Jannik non ancora al top ma già chirurgico alla Rod Laver Arena di Melbourne: successo in due set sul beniamino di casa nella prima esibizione dell'Australian Opening Week.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il 2025 di Jannik Sinner è iniziato come era finito l’anno precedente: con una vittoria. Successo in due set per il rosso di San Candido alla Rod Laver Arena di Melbourne, l’impianto dove poco meno di un anno fa aveva conquistato il primo Slam della sua luminosa carriera. Vittima del numero 1 della classifica ATP uno dei beniamini di casa, l’australiano Alexei Popyrin, piegato in due set in un match esibizione valido per l’Australian Opening Week. Prossimo impegno contro Stefanos Tsitsipas venerdì 10 (alle 9 del mattino).

Sinner non ancora al top contro Popyrin

Un Sinner non ancora al top, comprensibilmente. Del resto, questi match servono proprio a mettere minuti e game nelle game, a riassaggiare il clima e il ritmo delle partite vere, a familiarizzare nuovamente con l’atmosfera dei tornei e dei match che contano. In questo senso, esame superato a pieni voti dal fuoriclasse italiano, che ha saputo reggere la pressione anche in una situazione fattasi improvvisamente critica nel secondo set, quando s’è ritrovato sotto 2-5.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il break chirurgico di Jannik che vale il primo set

Nel primo Jannik non aveva incontrato troppi problemi, riuscendo a strappare in modo chirurgico il servizio all’australiano nel nono gioco, sul punteggio di 4-4. Assistito da un ottimo servizio – dieci gli ace a fine gara per lui – Sinner ha poi chiuso i conti su un confortevole 6-4. Nel secondo la macchina perfetta in battuta s’è inceppata e Popyrin ha piazzato il break al sesto gioco, scappando poi via sul 5-2. Qui però l’azzurro ha dimostrato ancora una volta perché è il più forte di tutti.

Popyrin avanti 5-2, Sinner non molla e vince al tie-break

Sinner ha ripreso a sparacchiare in battuta, ma soprattutto ha trovato il modo di piazzare il controbreak che ha spento gli ardori di Popyrin. Sul 5-5 Jannik ha avuto anche a disposizione una palla break, ma l’australiano è riuscito a difendere il turno di battuta. Poco male. La vittoria di Sinner è stata solo rimandata. È arrivata al tie-break, stravinto sul punteggio di 7-2, tra gli applausi del pubblico di Melbourne. La nuova campagna d’Australia dell’altoatesino è cominciata nel migliore dei modi.