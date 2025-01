Australian Open, Sinner testa di serie numero 1: ok Musetti e Cobolli, non Berrettini. Quando debutta Jannik

Sono state rese note le teste di serie dei tabelloni dell'Australian Open con ben quattro azzurri presenti, ma non Berrettini. Intanto è ufficiale anche la data del debutto di Sinner

Manca sempre meno all’inizio dell’Australian Open, primo importante appuntamento della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio a Melbourne, e oggi sono state ufficializzate le teste di serie dei tabelloni, con il campione in carica Jannik Sinner che guida il seeding di quello maschile – dove ci sono altri due azzurri ma non Matteo Berrettini – e Jasmine Paolini che invece è la quarta in quello femminile, dove risulta essere l’unica italiana.

Teste di serie AO: Sinner guida il seeding, ci sono anche Musetti e Cobolli

Oggi domenica 5 gennaio sono state ufficializzate le teste di serie del primo slam della stagione 2025, l’Australian Open, torneo dove un anno fa Jannik Sinner conquistò il suo primo major. Sinner che quest’anno si presenta ai nastri di partenza da principale favorito, come confermato anche dal fatto che sarà lui a guidare il seeding. Il numero uno al mondo non è però l’unico azzurro testa di serie a Melbourne. Oltre a lui ci sono infatti anche Lorenzo Musetti (testa di serie n°16) e Flavio Cobolli (n°32).

Le teste di del tabellone maschile:

Jannik Sinner Alexander Zverev Carlos Alcaraz Taylor Fritz Daniil Medvedev Casper Ruud Novak Djokovic Alex de Minaur Andrey Rublev Grigor Dimitrov Stefanos Tsitsipas Tommy Paul Holger Rune Ugo Humbert Jack Draper Lorenzo Musetti Frances Tiafoe Hubert Hurkacz Karen Khachanov Arthur Fils Ben Shelton Sebastian Korda Alejandro Tabilo Jiri Lehecka Alexei Popyrin Tomas Machac Jordan Thompson Sebastian Baez Felix Auger-Aliassime Giovanni Mpetshi Perricard Francisco Cerundolo Flavio Cobolli

Berrettini fuori di poco: tutta colpa del passo falso a Brisbane

Niente da fare invece per Matteo Berrettini, che al rientro dagli infortuni si era dato come obiettivo quello di far parte delle teste di serie all’Australian Open. Obiettivo mancato per poco e dovuto a una precoce e scottante sconfitta all’esordio contro Jordan Thompson all’ATP 250 di Brisbane, che avrebbe potuto garantirgli i punti necessari per scalare le ultime posizioni che gli mancavano per rientrare tra i migliori 32 al mondo.

Teste di serie tabellone femminile: Paolini quarta forza

Oltre alle teste di serie del tabellone maschile sono state estratte anche quelle del femminile, dove a guidare il seeding è sempre una campionessa in carica, Aryna Sabalenka. Nelle prime posizioni troviamo anche l’unica azzurra presente, Jasmine Paolini, quarta forza del torneo, posizione che la rende tra le favorite ad approdare in semifinale, risultato che le permetterebbe di migliorare, e non di poco, il suo miglior risultato all’Australian Open, l’ottavo di finale raggiunto l’anno scorso.

Le teste di serie del tabellone femminile:

Aryna Sabalenka Iga Swiatek Coco Gauff Jasmine Paolini Qinwen Zheng Elena Rybakina Jessica Pegula Emma Navarro Daria Kasatkina Danielle Collins Paula Badosa Diana Shnaider Anna Kalinskaya Mirra Andreeva Beatriz Haddad Maia Jelena Ostapenko Marta Kostyuk Donna Vekic Madison Keys Karolina Muchova Victoria Azarenka Magdalena Frech Katie Boulter Liudmila Samsonova Yulia Putintseva Ekaterina Alexandrova Anastasia Pavlyuchenkova Elina Svitolina Linda Noskova Leylah Fernandez Maria Sakkari Dayana Yastremska

La data del sorteggio e dell’esordio di Sinner

Ufficializzate le teste di serie manca solo di conoscere gli avversari degli azzurri, che si scopriranno giovedì 9 gennaio alle ore 14:30 australiane (4:30 italiane) in occasione del sorteggio dei tabelloni principali. È già ufficiale invece la data dell’esordio all’Australian Open di Sinner, che essendo il campione in carica debutterà nel day-one del torneo, ovvero il 12 gennaio.