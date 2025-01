Classifica ATP, Sinner allunga su Zverev e fa 31 settimane al numero 1: calo Berrettini, Musetti sfiora la top-15

L'infortunio di Zverev permette a Sinner di allungare ulteriormente in vetta al ranking ATP, che vede invece Berrettini perdere una posizione e Musetti avvicinarsi al proprio best ranking

Jannik Sinner sale a 31 settimane consecutive in vetta al ranking ATP e allunga ulteriormente sul suo primo inseguitore Alexander Zverev, che a causa di un infortunio non ha potuto difendere i punti conquistati la passata stagione nella United Cup. Lorenzo Musetti guadagna una posizione ed è vicinissimo a eguagliare il proprio best ranking, mentre il ko. al debutto stagione costa una posizione a Matteo Berrettini.

L’infortunio fa perdere terreno a Zverev: Sinner allunga in vetta

Non è iniziato certamente nel migliore dei modi il 2025 di Alexander Zverev, che a causa di un infortunio al braccio (uno stiramento al bicipite destro) non è potuto scendere in campo in occasione del quarto di finale di United Cup per rappresentare la Germania (poi eliminata) contro il Kazakistan in programma il primo giorno dell’anno dopo che nelle precedenti uscite aveva sconfitto Thiago Monteiro e Zhizhen Zhang.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre alla possibilità di difendere il titolo conquistato la passata stagione con la Germania, Zverev perde anche punti in classifica. In United Cup Sascha difendeva un bottino di 335 punti e con le prime due vittorie contro Monteiro e Zhang ne ha recuperati solo 55, perdendone dunque 280, somma che lo allontana ancora di più dalla vetta occupata da Jannik Sinner (arrivato nel frattempo a 31 settimane al n°1 ATP), ora distante 4195 punti.

Berrettini scivola nel ranking

Inizio di stagione da dimenticare anche per Matteo Berrettini, che si era iscritto all’ATP 250 di Brisbane per provare a ottenere i punti necessari per scalare le due posizioni che gli mancavano per rientrare tra i primi 32 della classifica e di conseguenza essere tra le teste di serie al prossimo Australian Open, suo obiettivo al rientro dall’infortunio, salvo però uscire al primo turno contro Jordan Thompson.

Questa precoce sconfitta non solo non ha permesso al romano di scalare il ranking, ma gli ha fatto perdere una posizione in classifica in favore di Nicolas Jarry, ritrovandosi ora al 35esimo posto.

Musetti a un passo dalla top-15

Nonostante la cocente eliminazione contro Jaume Munar nei quarti di finale dell’ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti può sorridere questa settimana, che lo ha visto guadagnare una posizione in classifica ai danni di Hubert Hurkacz e salire in 16esima posizione, a un passo dal suo best ranking (n°15 ATP), distante ora solo 85 punti, ma che il carrarino dovrebbe raggiungere già dalla prossima settimana visto che il giocatore che attualmente occupa il 15° posto, Jack Draper, non scenderà in campo per difendere i punti della finale raggiunta la passata stagione all’ATP 250 di Adelaide.

Classifica ATP: la top-100