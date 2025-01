United Cup, Zverev dà forfait per infortunio: Australian Open in dubbio. Sinner allunga ancora nella classifica ATP

Il tennista tedesco non è sceso in campo per il match contro il Kazakistan nei quarti di finale della United Cup: secondo gli organizzatori il motivo sarebbe uno stiramento al bicipite del braccio destro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sasha Zverev non ce la fa. Il giocatore tedesco ha rinunciato alla sua partita in United Cup con la Germania e ora potrebbe essere a rischio anche la partecipazione ai prossimi Australian Open. Il forfait nella manifestazione a squadre rappresenta però un problema immediato per il tedesco che perde anche i punti conquistati lo scorso anno.

Il ritiro dalla United Cup

Sasha Zverev, numero 2 del ranking mondiale, ha deciso di non scendere in camp per il quarto di finale della United Cup tra Germania e Kazakistan. Il motivo, rivelato anche dall’account ufficiale dell’organizzazione, è quello relativo a un infortunio al braccio con uno stiramento al bicipite destro che avrebbe creato dei problemi al giocatore. Ovviamente al momento non si sa se si tratta di una scelta di tipo precauzionale o se il giocatore rischia di dover rinunciare alla partecipazione agli Australian Open in programma dalla prossima settimana a Melbourne.

Sinner allunga in classifica

La sconfitta della Germania per mano del Kazakistan (2-1 grazie a Rybakina e Shevchenko) e il contestuale forfait di Zverev permettono a Jannik Sinner di allungare (seppur in maniera soltanto virtuale) in testa alla classifica ATP. Il giocatore tedesco aveva una scadenza di 335 punti visto che aveva partecipato al trionfo tedesco nell’ultima edizione della United Cup. In questa edizione dell’evento aveva messo insieme soltanto 55 punti con le vittorie nelle due partite disputate fino a questo omento e dunque lascia per strada 280 punti. In questa settimana invece Sinner non aveva nessun punto da difendere e dunque il vantaggio di punti sul tedesco sale a quota 4195.

Le lamentele di Zverev

Alexander Zverev nel corso degli ultimi mesi è stato uno degli atleti a prendere più spesso la parola su quella che viene descritta come la “situazione palline”. Tanti giocatori infatti si sono lamentati del fatto che le palline e le loro caratteristiche varino da un torneo all’alto procurando dei problemi fisici. Il tedesco è stato in prima linea in questa battaglia che ha portato anche alla decisione della ATP di centralizzare la gestione delle palline che verranno utilizzate nel corso della stagione.