Sinner brinda al 2025 a casa Giovinazzi: anche Ciccone alla cena degli sportivi italiani residenti a Monte Carlo

Brindisi di capodanno a Monte Carlo per Jannik Sinner, che ha trascorso la serata a casa dell'amico Antonio Giovanazzi, presente anche il ciclista Giulio Ciccone

A Monte Carlo c’è una casa che per una notte ha respirato l’aria dello sport che conta. Il tutto in salsa tricolore, perché a casa di Antonio Giovinazzi il parterre era decisamente altisonante: l’ex pilota di Formula Uno ha infatti pensato bene di invitare il collega Alessandro Pier Guidi, il ciclista Giulio Ciccone e pure il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner. Insomma, una rimpatriata italiana nel Principato, aspettando tutti assieme l’arrivo di un anno che per tutti (si spera) possa regalare tante belle soddisfazioni.

Sinner brinda nel Principato (naturalmente senza Anna)

Sinner era chiaramente senza la compagna della fidanzata Anna Kalinskaya, che ha già anticipato la trasferta in Down Under di inizio stagione, peraltro uscendo immediatamente dal torneo WTA 250 di Brisbane (sconfitta al primo turno da Ashlyn Krueger con un doppio 6-3: proseguirà il suo cammino in doppio, in tandem con l’australiana Priscilla Hon).

La partenza per l’Australia del numero uno del tennis mondiale è prevista nella mattinata europea di giovedì 2 gennaio, con la prima esibizione della Opening Week prevista per il 7 gennaio contro Alexei Popyrin, seguita da quella con Stefanos Tsitsipas in programma venerdì 10 (sono i due test “ufficiali” in vista del debutto negli Australian Open, che scatta domenica 12).

Sinner però a Monte Carlo ha trovato la giusta compagnia per brindare alla chiusura di un anno a suo modo indimenticabile, auspicando che anche il 2025 possa rivelarsi tale, sebbene sul nuovo anno penda come una spada di Damocle il verdetto del TAS di Losanna sul caso Clostebol (udienza prevista per l’11 febbraio).

A casa Giovinazzi menu semplice e tante speranze

A casa Giovinazzi l’aria era decisamente gioviale e allegra. Presente, oltre all’ex pilota Ferrari (vincitore a Le Mans nel 2023), anche quel Giulio Ciccone che punta a vivere un 2025 da assoluto protagonista, tanto da aver già messo nel mirino la partecipazione al Giro d’Italia (che pur se verrà presentato il prossimo 13 gennaio ha già svelato le carte, trovando l’apprezzamento degli scalatori), oltre che più di un’attenzione sulla Liegi-Bastogne-Liegi.

A tavola cucina semplice, ma (a quanto pare) particolarmente apprezzata dai commensali: antipasti, lasagne, mini hamburger e dolce d’ordinanza. Una serata tutta italiana nel cuore del Principato di Monaco, dove tutti i protagonisti hanno preso la residenza e dove Sinner si è allenato negli ultimi giorni, effettuando i preparativi di rito in vista della trasferta nell’emisfero australe (se tutto va bene, il ritorno in Europa è in programma per gli ultimi giorni di gennaio).

Jannik e il rituale dell’ultimo video social dell’anno

Come già fatto lo scorso anno, Jannik ha postato a pochi minuti dalla mezzanotte un video di auguri, con l’ultimo scambio dell’anno e un augurio a tutti i followers: “Ultimo ballo dell’anno, felice anno nuovo!”. L’unica differenza rispetto a 12 mesi prima è la scelta del colpo: allora fu uno slice, quest’anno un kick, con un servizio andato regolarmente a segno. Se tutto va bene, tra un anno andrà in onda il terzo atto della serie: con qualche slam in più in bacheca, non sarebbe affatto male.