United Cup: Ecco l'avversario dell'Italia ai quarti, già in semifinale Kazakistan e Usa

Venerdì gli azzurri tornano in campo ala "Ken Rosewall Arena" di Sydney: se passano il turno affronteranno gli Stati Uniti di Fritz e Gauff

Capodanno con sorpresa per l’Italia della United Cup che pesca l’avversario meno atteso in semifinale. Venerdì alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney (dalle ore 7.30 live su SuperTennis e SuperTenniX) l’Italia torna in campo per giocarsi con la Repubblica Ceca il pass per le semifinali della competizione a squadre mista che ha inaugurato la nuova stagione agonistica.

Australia tradita dalla differenza game

Australia e Gran Bretagna si sono infatti affrontate a Sydney ma la sorte ha tradito la nazione ospitante della United Cup per una questione di game vinti, premiando invece la Repubblica Ceca, migliore seconda dei gironi disputati a Sydney e quindi prossima sfidante degli azzurri ai quarti di finale. La differenza decisiva è stata di appena 1,5 punti percentuali. Il singolare femminile tra Boulter e Gadecki, dominato in lungo e in largo dalla tennista inglese, e terminato col punteggio di 6-2 6-1, ha garantito l’accesso ai quarti di finale da prima alla Gran Bretagna, ma Alex De Minaur – oggi avversario ma compagno nella vita proprio di Boulter – ha rimesso in discussione la permanenza dell’Australia liquidando Billy Harris con un crudele 6-2 6-1.

Gadecki e De Minaur hanno poi vinto in due set gli avversari inglesi Broom e Nicholls, ma non è bastato: australiani eliminati dalla competizione per la peggior percentuale di game vinti nello scontro virtuale tra seconde con la Repubblica Ceca, che nella mattinata aveva perso 2-1 contro la Polonia.

Cobolli affronterà Machac, Paolini sfiderà Muchova

Nei due singolari Cobolli se la vedrà quindi con Machac mentre Paolini sfiderà Muchova. Non ci sono precedenti tra Flavio e il giocatore ceco, mentre Jasmine non ha mai battuto Muchova in quattro precedenti (l’ultimo risalente allo scorso settembre) Dall’altra parte del tabellone, Polonia e Gran Bretagna si sfideranno per raggiungere il Kazakistan, già in semifinale, dopo il 2-1 alla Germania, frutto del successo di Elena Rybakina, n.6 WTA, per 6-3, 6-1 su Laura Siegemund, e di Alexander Shevchenko per 6-7(5), 6-2, 6-2 su Daniel Masur, n.254 del ranking, chiamato in extremis a sostituire Alexander Zverev, n.2 ATP, costretto al forfait per un problema al bicipite destro. Punto della bandiera firmato da Siegemund e Tim Puetz che hanno sconfitto per 6-2 6-2 Zhibek Kulambayeva e Dmitry Popko.

Prosegue anche la corsa degli Stati Uniti, possibili avversari dunque dell’Italia in semifinale. Nell’altro quarto in programma a Capodanno il team a stelle e strisce ha sconfitto per 3-0 la Cina: Coco Gauff, n.3 WTA, si è imposta per 7-6(4) 6-2 su Shuai Zhang. Quindi Taylor Fritz, n.6 ATP, ha battuto 6-4, 6-4 Zhizhen Zhang, n.45 ATP. Per onor di firma il doppio misto, con il successo di Desirae Krawczyk e Robert Galloway per 6-3, 6-7(1) 10-3 su Shuai Zhang e Fajing Sun.