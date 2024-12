United Cup, l’Italia sfida la Francia: tutte le ipotesi per la qualificazione ai quarti. Cobolli chiamato all’impresa

L’Italia guidata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli cerca la qualificazione per i quarti di finale della United Cup: la formazione azzurra potrebbe accontentarsi anche di una sconfitta contro Humbert e compagni

E’ il momento di tornare in campo per l’Italia che nella notte sfida la Francia per provare a centrare il pass per i quarti di finale della United Cup. Un match che vede gli azzurri favoriti anche se nel singolare maschile Flavio Cobolli sfida Humbert che sembra in un momento eccezionale di forma.

Italia-Francia: Cobolli sfida Humbert

Sarà un banco di prova importante per Flavio Cobolli e per capire il suo percorso di crescita. Il romano infatti scende in campo poco dopo la mezzanotte contro Ugo Humbert nel primo match della sfida con la Francia. Un incontro interessante e complicato per l’azzurro che sfida un giocatore che ha finito la stagione su ottimi livelli centrando la finale nel Masters 1000 di Parigi. Un banco di prova anche per capire quali possono essere le ambizioni dell’azzurro in vista della stagione 2025.

Partita sulla carta più abbordabile quella di Jasmine Paolini che trova sulla sua strada Chloe Paquet. La toscana sfida la 30 numero 123 al mondo, un match da non sottovalutare dopo l’esordio sul velluto contro la svizzera Bencic. Ma le previsioni delle vigilia vedono l’azzurra nettamente favorita.

A chiudere la sfida, a prescindere dal risultato dei primi due match di singolare, ci sarà il doppio misto con la coppia Errani-Vavassori che sfida Eliane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin.

Italia ai quarti se: le possibili combinazioni

La vittoria con la Svizzera con il punteggio di 3-0 permette all’Italia di guardare con ottimismo alla sfida con la Francia soprattutto in ottica qualificazione ai quarti di finale. Gli azzurri infatti continuano nella United Cup 2025 se battono i transalpini con qualsiasi risultato ma anche in caso di una sconfitta per 2-1, in virtù proprio del risultato ottenuto contro la formazione elvetica. L’Italia può sperare di qualificarsi, ma come migliore seconda, anche in caso di una sconfitta per 3-0: in quel caso gli azzurri arriverebbero al confronto con le altre due classifiche con una vittoria e una sconfitta ma forte sia del 3-0 contro la Svizzera che del coefficiente set (6-0 contro gli elvetici). Ma in caso di sconfitta netta gli azzurri dovrebbero aspettare un giorno per conoscere il loro destino e aspettare l’esito dei gironi B e F.