Paolini, il bellissimo elogio di Roddick a lei e Furlan: Jas prepara l’esordio in United Cup sotto la pioggia

Jasmine Paolini ha conquistato ormai tutti, anche Andy Roddick, che in occasione del suo podcast ha speso parole al miele per la n°4 WTA e il suo allenatore Renzo Furlan

Tra le sorprese più inaspettate di questo 2024 tennistico c’è sicuramente la nostra Jasmine Paolini, che a suon di imprese e traguardi storici non ha conquistato solo i tifosi italiani, ma anche l’ex n°1 ATP Andy Roddick, che nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Served ha speso parole al miele nei confronti suoi e del suo allenatore Renzo Furlan.

Roddick: “Paolini è la sorpresa dell’anno”

Pochi anche tra gli addetti ai lavori si sarebbero aspettati da Jasmine Paolini un exploit come quello di cui è stata protagonista nel 2024, anno durante il quale ha conquistato il suo primo titolo WTA 1000, raggiunto le finali slam di Roland Garros e Wimbledon e si è tolta parecchie soddisfazioni anche in doppio, specialità nella quale ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi in coppia con Sara Errani.

Exploit che ha colpito in maniera positiva Andy Roddick, che ha nuovamente speso bellissime parole per Jas: “È la più grande sorpresa dell’anno. Una giocatrice che non aveva mai finito prima una stagione in top-25, e nel 2024 ha raggiunto due finali Slam e chiuso l’anno da numero 4 a 28 anni. Nessuno poteva immaginare che ottenesse questi risultati. È stata una storia incredibile. Mi è piaciuto moltissimo vederla giocare quest’anno”.

L’effetto Magnus Norman di Furlan

Parte del merito dell’exploit di Paolini è certamente dovuto anche del suo allenatore Renzo Furlan, premiato non a caso dalla WTA come coach dell’anno, e al quale Roddick ha riservato un paragone non banale con il coach che portato Robin Soderling a diventare il primo a battere Rafael Nadal al Roland Garros e essere n°4 al mondo e Stan Wawrinka a vincere i suoi tre titoli dello slam tra il 2014 e il 2016: “Lui ha quello che io chiamo l’effetto Magnus Norman”.

Paolini si prepara all’esordio stagionale in United Cup sotto la pioggia

Intanto Jasmine sta preparando l’esordio stagionale a Sydney, dove rappresenterà ancora una volta i colori azzurri, questa volta in occasione della United Cup, competizione mista a squadre. In vista del debutto che avverrà nella mattinata italiana di domenica 29 dicembre contro la svizzera Belinda Bencic, Paolini si sta allenando con i compagni di squadra, allenamento di oggi venerdì 27 dicembre che però è stato interrotto da un violento diluvio, ritratto da Jas in una storia Instagram in cui si vede il compagno di squadra Matteo Gigante coprirsi con un asciugamano mentre prepara il borsone per abbandonare il campo e ripararsi dalla pioggia.