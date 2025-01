Sinner, Bertolucci controcorrente sul caso Kyrgios. La strigliata: “Se Jannik non si è mosso c’è un motivo”

L’ennesimo attacco del tennista australiano dopo la foto postata dal figlio di Hewitt ha scatenato la protesta dei tifosi dell’azzurro e anche la replica dell’ex capitano di Davis

L’ultimo attacco di Nick Kyrgios sembra aver colmato la misura. Stavolta l’australiano non ha messo nel mirino solo Jannik Sinner, capace di schivare gli attacchi di quello che è diventato suo malgrado un “rivale social”, ma anche il 16enne Cruz Hewitt che si è allenato con l’azzurro ed è stato “colpevole” di aver postato una foto che lo ritrae con lui.

L’ennesimo attacco di Kyrgios

Basta una foto per scatenare quella che sembra sempre di più una rabbia fuori controllo da parte di Nick Kyrgios. Il 16enne Cruz Hewitt, figlio del leggendario campione australiano Lleyton, è una delle wild card degli imminenti Australian Open (anche in questo caso non sono mancate un po’ di polemiche) e ieri si è allenato con Jannik Sinner. Sui social il giovane tennista ha deciso di postare una foto con il numero 1 al mondo, come avrebbe fatto probabilmente chiunque nella sua posizione, e tanto è bastato per scatenare una reazione fuori controllo di Kyrgios che se l’è presa anche con lui.

La richiesta dei tifosi di Sinner

L’ennesimo attacco dell’australiano ha scatenato sui social un’ondata di polemiche anche perché stavolta il fumantino Nick ha messo nel mirino un ragazzo ancora minorenne. La risposta più arrabbiata è arrivata ovviamente dai tifosi italiani, ma al coro di proteste si sono uniti anche fan da tutto il mondo e delle voci piuttosto influenti nel mondo del tennis con opinionisti e giornalisti che hanno espresso il loro dissenso verso i comportamenti dell’australiano. E c’è chi con sempre maggiore insistenza sta chiedendo un intervento anche da parte dell’ATP contro un comportamento decisamente fuori dalle regole di Kyrgios. Del resto già nelle scorse settimane i tifosi di Sinner avevano inviato una richiesta all’ATP sollevando la situazione e le violazioni al regolamento dell’australiano.

Bertolucci va controcorrente

Sul caso però sembra andare controcorrente Paolo Bertolucci, ex capitano di Davis dell’Italia e uno dei primi sostenitori di Jannik Sinner. L’opinionista Sky ha detto la sua sulla vicenda sui social provando a rispondere alle istanze presentate dai tifosi: “Kyrgios cerca visibilità e facendo così continuate a dargliela”. E a un profilo che scrive: “Qualcuno pensa che Kyrgios vada ignorato, capisco il punto ma non lo trovo giusto. Questo tipo di violenza non può essere solo silenziata bisogna estirparla”, Bertolucci replica secco: “Se Sinner non ha dato mandato ai suoi avvocati evidentemente è disinteressato. Solo i tifosi lo sono”.