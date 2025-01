Sinner si allena col figlio di Hewitt, Kyrgios attacca: parole durissime contro il 16enne Cruz, Jannik replica

Nuova serie di post al veleno del 29enne di Canberra: tra siringhe e allusioni, le frecciate al figlio di Llewitt per la partitella contro l'azzurro. Che stavolta risponde.

A Nick Kyrgios ormai non basta più attaccare direttamente Jannik Sinner ogni volta che può, sui social, in sala stampa o magari da qualche altra parte: adesso se la prende persino con chi si allena con lui. Hanno del clamoroso i tre post in successione con cui il 29enne di Canberra, che non vince una partita in campo internazionale da oltre due anni, ha riservato a Cruz Hewitt, il figlio 16enne di Lleyton, leggenda dello sport australiano ed ex numero 1 al mondo. Il motivo? Il malcapitato Cruz ha avuto l’ardire, secondo Kyrgios, di allenarsi con un dopato. Sinner, appunto, con cui Hewitt Jr ha disputato una partitella d’allenamento sulla mitica Rod Laver Arena, centrale degli Australian Open a Melbourne.

Jannik Sinner, allenamento a Melbourne con Cruz Hewitt

Il giovanissimo Cruz ha pubblicato, visibilmente emozionato, le immagini della partitella con Jannik, aggiungendo per giunta una foto scattata nel 2020, quando aveva 12 anni e Sinner era soltanto una promessa del tennis mondiale. Oggi l’italiano è il numero 1 e il sogno di ogni ragazzino che si avvicina al tennis è quello di sfidare i più grandi. Non l’avesse mai fatto. Tra i tanti commenti sono arrivati quelli di Kyrgios, che Cruz lo conosce bene: molto spesso, infatti, ha frequentato papà Lleyton, scambiando anche qualche scambio col giovane talento. Il 29enne di Canberra, reduce dai flop a Brisbane, deve aver vissuto l’allenamento di Hewitt Jr con Sinner come un affronto personale.

I durissimi commenti di Kyrgios contro Hewitt Jr…e Sinner

Velenosissimi i commenti risentiti di Kyrgios. Rivolti direttamente a Cruz Hewitt, ma in realtà sempre con frecciate a Sinner sullo sfondo. “Post contaminato”, con tanto di immaginetta di una siringa, il primo post. “Ti voglio bene Cruz, ma questo è così brutto”, il secondo commento con tanto di faccina delusa. E quindi, per ribadire ancora una volta il concetto, un terzo post condito da una serie di cuoricini spezzati, come a voler simboleggiare la fine di una lunga e consolidata amicizia col giovanissimo rampollo, e una breve frase traducibile con: “Una volta eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Stavolta Jannik replica a Kyrgios: il gesto eloquente sui social

Finora Sinner non ha mai replicato alle insinuazioni di Kyrgios, ha sempre scelto la strada del silenzio, glissando signorilmente di fronte a tutte le cadute di stile dell’australiano nei suoi confronti. Ma un piccolo segnale, stavolta, ha voluto inviarlo. Non una replica diretta, ma un indizio che la dice lunga sulla differenza di classe, non solo a livello tennistico, col suo “rivale”. Sinner, infatti, ha smesso di seguire Kyrgios sui social. Gli ha tolto il follow, non riceverà più notifiche a proposito degli attacchi, delle frecciate e delle punture di spillo del finalista di Wimbledon 2022. Da oggi il bizzoso tennista di Canberra ha un fan in meno.