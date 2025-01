La vendetta di Sinner: Kyrgios e Djokovic ko, festa grande sui social per le sconfitte dei "nemici" di Jannik

Uniti nelle prese di posizione sul caso Clostebol e...nelle sconfitte: Nick e Nole diventano bersagli dei tifosi del campione italiano dopo le figuracce rimediate a Brisbane.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo tante parole e proclami, a parlare è stato il campo. E ha detto che i due novelli “amiconi”, Nick Kyrgios e Novak Djokovic, uniti dal fronte comune contro Jannik Sinner sul caso doping, vanno forte sui social o in sala stampa, non altrettanto con palline e racchette. L’avventura del 29enne di Canberra e del re serbo al torneo di Brisbane è già finita, in doppio e in singolare. E per il rosso di San Candido – ma soprattutto, per i suoi sostenitori – è tempo di rivincite.

Brisbane, Kyrgios che figuraccia: subito fuori al primo turno

Era attesissimo il rientro sulle scene di Kyrgios, a un anno e mezzo dall’ultima sconfitta sull’erba di Stoccarda e a più di due anni dall’ultima apparizione regolare. Bene, il grande ritorno è durato una partita, persa al termine di un triplo tie-break contro il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard. Subito dopo, l’australiano è stato eliminato anche dal torneo di doppio, dove faceva tandem con Djokovic, e ha cominciato a frignare sui social, millantando problemi al polso che metterebbero a rischio persino la partecipazione allo Slam di Melbourne.

Djokovic, figuraccia numero 2: eliminato dal numero 293 al mondo

Appena un po’ di più è durata l’avventura dello stesso Djokovic. Il serbo se non altro due turni li ha superati nell’ATP 250 del Queensland, poi però si è fatto eliminare da Reilly Opelka – numero 293 della classifica ATP! – uscendo mestamente di scena ai quarti. Il tutto dopo una chiassosa lamentela sui ricavi dei tennisti giudicati troppo scarsi: non male per uno che, in quasi vent’anni di carriera, ha messo da parte quasi 200 milioni di dollari, contando solo i premi guadagnati.

Kyrgios e Djokovic ko, i clamorosi festeggiamenti dei tifosi di Sinner

Se si pensa che entrambi avevano passato i giorni precedenti l’inizio del torneo a sindacare contro Sinner, la WADA e i presunti favoritismi goduti da Jannik sul caso doping, non è sorprendente la “reazione” dei fan di Jannik alla doppia figuraccia. “Spiaze”, il commento più gettonato su X e su Instagram. Ma anche: “Ride bene chi ride ultimo”. E ancora: “Cos’è, adesso non parlano più?”. Da Sinner, invece, signorile contegno e rispettoso silenzio. Ma si sa, Jannik i social non li ama. E probabilmente di tutte le polemiche degli ultimi giorni non s’è neppure curato.