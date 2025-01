Sinner parte per l'Australia, il 7 sfida Popyrin: Pier Guidi racconta il Capodanno di Jannik a Montecarlo

Comincia ufficialmente la stagione del numero 1 della classifica ATP: e intanto uno dei protagonisti della cena del 31 a casa Giovinazzi vuota il sacco sui festeggiamenti.

Il tempo della spensieratezza e dei festeggiamenti è finito, da adesso si torna a fare sul serio. La frase può suonare minacciosa, in realtà racconta soltanto le prossime mosse di Jannik Sinner. Dopo aver salutato l’avvento del 2025 a Montecarlo con gli altri sportivi italiani residenti nel Principato – a proposito: uno dei commensali, il ferrastista Alessandro Pier Guidi, ha vuotato il sacco sulla serata a casa Giovinazzi – il rosso di San Candido è partito per l’Australia. La sua stagione da numero 1 è ufficialmente iniziata.

Sinner agli Australian Open: test contro Popyrin e Tsitsipas

Sinner è partito in giornata verso l’altro capo del mondo, avrà a disposizione qualche giorno per ambientarsi a Melbourne e per prepararsi al primo, cruciale appuntamento del 2025: gli Australian Open. Ad attenderlo c’è Darren Cahill, con lui tutto lo staff assieme a cui andare all’assalto del primo Slam dell’anno. Con due test preliminari già annunciati. Nella prima mattinata italiana del 7 gennaio Sinner sfiderà, nell’ambito dell’Australian Open Opening Week, uno degli “enfants du pays”: Alexei Popyrin. Il 10, invece, toccherà a una sua storica bestia nera: Stefanos Tsitsipas.

Il 9 gennaio il sorteggio del primo Slam: Kyrgios in ritirata?

Il via vero e proprio alla stagione ci sarà solo il 12, quando è in programma la prima giornata dello Slam di Melbourne. Nel frattempo, il 9 sarà il giorno dedicato ai sorteggi. Testa di serie numero 1, Sinner eviterà tutti gli avversari più pericolosi – Alcaraz, Zverev, Medvedev, Djokovic – fino ai quarti di finale. Potrebbe però incrociare prima qualche mina vagante come il “nemico” Nick Kyrgios, che tuttavia dopo le figuracce rimediate in singolare e in doppio a Brisbane sta già frignando sui social: non si sente bene, potrebbe dare forfait.

Il menu del Capodanno di Sinner: Pier Guidi vuota il sacco

Nel frattempo sono emersi dettagli sulla notte di San Silvestro vissuta da Sinner e dagli altri sportivi azzurri a Montecarlo. Un Capodanno sfrenato? Macché. La verità l’ha raccontata il pilota piemontese Pier Guidi in una significativa intervista a La Stampa: “Il mio Capodanno con Jannik Sinner? Bello festeggiare con lui, più giovane di me ma ragazzo serissimo e stella lucente del tennis mondiale”. Niente eccessi, dunque. Nei festeggiamenti e a tavola. Il menu? Sfere croccanti per antipasto, una lasagna e una gelatina di frutta in chiusura. Senza eccessi. Come piace a Sinner.