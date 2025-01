Djokovic ai quarti a Brisbane: batte Monfils e rimedia alle figuracce con Kyrgios, sfiderà Opelka

Eliminato nel doppio insieme all'amico Nick, Nole si riscatta in singolare: vittoria in due set e in scioltezza sul francese, riempito di complimenti a fine gara.

Meglio soli che male accompagnati. Una volta liberatosi del fardello Kyrgios, con cui ha clamorosamente perso nel doppio agli ottavi del torneo di Brisbane, dopo aver perso anche la faccia sposandone le bislacche teorie sul caso Clostebol che riguarda Jannik Sinner, Novak Djokovic ha ripreso a vincere. Successo in scioltezza per il re serbo contro Gael Monfils negli ottavi di finale del torneo di Brisbane: per lui l’approdo ai quarti di finale.

ATP Brisbane, Djokovic in singolare è un rullo compressore

Sono bastati 74 minuti a Djokovic, meno di un’ora e un quarto di gioco, per avere ragione del veterano francese e proseguire la sua marcia trionfale nel Queensland. Almeno nel tabellone del singolare. Identico il punteggio dei due set, anche se le dinamiche sono state diverse. Nel primo parziale Nole ha annullato una palla break nel terzo gioco e poi ha strappato in modo chirurgico il servizio al francese nel game successivo, chiudendo 6-3. Stesso punteggio del secondo set, in cui ha fatto il break (a zero) al terzo gioco, concedendo il bis sul 5-3.

Mollato Kyrgios, Nole torna icona di stile: le parole su Monfils

Al termine del match, più che valutare la sua prestazione, Djokovic – che già aveva destato ottime impressioni al primo turno dove aveva travolto Rinky Hijikata – ha riempito di complimenti l’avversario appena sconfitto: “Siamo due veterani di questo sport, ci affrontiamo ormai da tanti anni e conosco Gael da quando ne avevamo 15 o 16. Credo sia uno dei migliori, se non il migliore atleta che ci sia nel nostro sport, nutro per lui molto rispetto e spero di affrontarlo ancora prima di ritirarci entrambi”.

La prossima sfida di Djokovic: ai quarti di finale contro Opelka

Sulla strada di Djokovic adesso c’è Reilly Opelka, che ha piegato nell’altro ottavo di finale l’azzurro Matteo Arnaldi. Sfida insidiosa, quella contro il rientrante statunitense che nel febbraio 2022 viaggiava in 17ma posizione nel ranking ATP e che oggi invece è ai limiti della 300ma. Un buon test per saggiare le condizioni di Nole per il prosieguo del torneo e soprattutto in vista degli Australian Open, lo Slam più amato dal serbo, che sogna di tornare re dopo aver momentaneamente ceduto la ribalta agli astri nascenti Sinner e Alcaraz.