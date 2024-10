Morata non va a Corbetta ma Alice Campello scappa a New York: web in tilt

Nuovo capitolo della telenovela tra il bomber del Milan e l'influencer veneta che ha postato una foto da un grattacielo della Grande Mela

Dovevano vivere entrambi a Milano, per consentire ai figli di poter frequentare il padre, ma c’è qualcosa che continua a non tornare nella dolorosa vicenda della separazione tra Alvaro Morata ed Alice Campello: il bomber voleva lasciare la metropoli per Corbetta, mentre l’influencer ha deciso di volare in Usa.

Morata cerca casa

Dopo la polemica con il sindaco di Corbetta, che è costata all’attaccante del Milan anche la visita di Striscia con tanto di Tapiro d’oro, Morata cerca ancora casa, possibilmente lontana dalla folla e in un luogo dove sia garantita la sua privacy ma intanto, dopo la partita di domenica del Milan con la Fiorentina, è pronto a tornare in nazionale, dopo l’ultimo stop per motivi fisici.

Il ct della Spagna, Luis de la Fuente, lo ha elogiato pubblicamente: «Alvaro è il capitano che mette sempre davanti il bene del gruppo ai suoi interessi personali, è un esempio per tutti. Ovviamente non è stato convocato solo perché è una buona persona, ma perché è uno dei migliori attaccanti del mondo. Dà un enorme contributo fuori e dentro al campo e si fa rispettare e voler bene da tutti». Morata, con 36 gol in nazionale, ha messo nel mirino Fernando Torres, che occupa il terzo posto dei marcatori storici della Spagna con 38 reti, e conta di avvicinarsi a Raul (44) e al primatista David Villa (59).

Alice Campello va a New York

Intanto anche Alice Campello ha lasciato Milano. Come si evince da una foto postata sul suo profilo Instagram la fashion blogger si trova a New York. Nella foto lei è in poltrona e si gode una vista mozzafiato della Grande Mela (“Buongiorno New York”). Inevitabili le reazioni dei follower.

Le reazioni dei fan sul web

Fioccano i commenti: “Ma perchè non la lasciate in pace questa ragazza non ha mai detto una parola cattiva contro qualcuno e’ stata in silenzio da mesi si è occupata dei suoi bambini tutelandoli, mai parlato con gossipari amici ha dato un bel esempio di stile e non pensate che volendo non poteva farlo” e poi: “Ma una può viversi la sua vita? Finire un matrimonio? Avere un altro compagno? Stare da sola? Riprendersi l’ex marito? Risposarsi? Farsi una vacanza da sola senza figli??? Ma porca miseria la smettiamo di giudicare le persone??? Non è che quando una donna si sposa e fa dei figli vuol dire che non può più scegliere come vivere la sua vita!”

C’è chi scrive: “Senza la famiglia unita non è più lo stesso per nessuno dei due” e anche: “Cara Alice, Ritorna con Alvaro” e ancora: “Il loro problema credo sia stato che si sono sposati tropo giovani ( per i tempi di oggi) e quindi con la maturità emotiva, spirituale che puoi avere a quell’età e troppi figli in pochissimi anni…e sono scoppiati” oppure: “Non si puo ‘ comandare un marito come fosse un robot Non si può lasciare che in casa comandino i nonni. Alvaro non può decidere niente,neppure scegliere quando fare l’amore con sua moglie. Prima deve chiederlo ai suoceri”

Il web è scatenato: “Una cosa è sicura….Alice e Alvaro si amano ancora tantissimo...hanno grossi problemi ma si amano speriamo che…” e poi: “Io non riesco a immaginare ne Alvaro ne Alice con altri rispettivi compagni ..tempo al tempo” e infine: “I figli spariti….boh continuo ad essere perplessa su questi due”

