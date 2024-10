Marco Ballarini ha fatto scappare Morata: i residenti di Corbetta contestano il sindaco su Facebook

L’attaccante del Milan aveva scelto una casa nel comune lombardo come sua nuova residenza, ma ha cambiato idea dopo l’annuncio del suo arrivo dato dal sindaco, ora nel mirino dei social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La cittadinanza del Comune di Corbetta è in subbuglio, almeno sui social, per il botta e risposta di oggi tra il sindaco Marco Ballarini e Alvaro Morata: molti residenti della cittadina lombarda rinfacciano al primo cittadino di aver fatto scappare l’attaccante del Milan, non rispettando la sua privacy.

Milan, il battibecco social tra Morata e Ballarini, sindaco di Corbetta

Per Marco Ballarini, sindaco del Comune di Corbetta, l’annuncio dato ieri dell’arrivo di Alvaro Morata nella cittadina lombarda si è trasformato presto in un boomerang. La vicenda ormai è nota: con una scelta controcorrente per i calciatori di Milan e Inter Morata decide di andare ad abitare a Corbetta; a quel punto Ballarini rende pubblica la notizia con un post su Facebook e Instagram e lo stesso Morata, temendo per la privacy propria e dei suoi figli, fa marcia indietro, accusando il primo cittadino di non aver mantenuto la dovuta riservatezza.

Morata, il saluto beffardo di Ballarini su Instagram

Come se non bastasse, Ballarini ha contro-replicato a Morata, pubblicando su Instagram una storia con colori e simbolo dell’Inter e la scritta, chiarissima, “Ciao ciao”, accompagnata da una mano che saluta: “peggio per te, io sono interista”, questo il senso del messaggio.

Corbetta, per i cittadini il sindaco ha fatto scappare Morata

L’annuncio e l’ultimo post di Ballarini, però, non sono piaciuti ai suoi concittadini. La stragrande maggioranza dei commenti ai post del sindaco sono infatti di rimprovero e disapprovazione. “L’ha fatto scappare, incredibile”, il commento su Facebook di Nicolò. “Se un personaggio ‘vip’ cerca la provincia è per questioni di privacy: complimenti al sindaco che rende pubbliche queste cose”, aggiunge Filo.

“Grazie sindaco, Corbetta ha fatto un figurone”, commenta ironicamente Arturo. “Caro sindaco, fortuna che Morata è un signore e si è limitato a cambiare città, io le avrei fatto causa per violazione della privacy e lasciato in mutande…”, ammonisce Massimo.

Corbetta, le proteste dei cittadini contro il sindaco

E tra i concittadini di Corbetta c’è chi chiede al sindaco almeno di provare a porre rimedio: “Il sindaco rappresenta le istituzioni locali – scrive Giovanni -, dovrebbe almeno chiedere scusa visto che la brutta figura per colpa sua l’ha fatta la comunità di Corbetta, da sempre ospitale e cordiale”. “Quando è più importante il social che la morale e il senso civico… Sindaco si scusi. W Corbetta”, concorda Nicole. “Sindaco, un consiglio: più lavoro, meno social”, la chiosa di Monica.