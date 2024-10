Morata, arriva lo sfogo di Alice Campello: nuovo retroscena sulla rottura

La telenovela sulla separazione tra il bomber e l'influencer continua: dalla nuova esultanza al gossip su quanto sarebbe successo a Euro2024

Si saprà mai la verità sui motivi che hanno portato Alvaro Morata ed Alice Campello a lasciarsi dopo un matrimonio che sembrava inattaccabile e quattro figli? I due protagonisti provano a dare le loro versioni ma gossip e indiscrezioni emergono praticamente ogni giorno.

L’ultima voce sulla rottura tra Morata e Alice

I diretti interessati hanno sempre smentito tradimenti parlando di incomprensioni, della depressione che aveva colpito il giocatore e di problemi di salute ma in Spagna avanzano nuove ipotesi. Secondo le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Alexia Rivas, uno dei problemi alla base della rottura sarebbe il rapporto di Alice Campello con la famiglia Morata. La giornalista spagnola ha spiegato che l’attaccante rossonero non cenava con i suoi genitori da 9 anni, lasciando intendere che la responsabilità fosse di Alice.

Poi il culmine ci sarebbe stato agli Europei: “Nell’ultima partita, Alvaro dice ad Alice di volere la sua famiglia fosse in campo, al che lei risponde che lei e la sua famiglia non si sarebbero riunite nello stesso posto”, ha aggiunto la giornalista. Alice si sarebbe rifiutata categoricamente di far scendere in campo i genitori di Morata per festeggiare con il figlio dopo la vittoria di Euro 2024. “Io e due miei amici saremo in campo”, avrebbe detto Alice. Parole non confermate da Morata ma il dubbio resta, così come quello legato all’iniziale intenzione di Alice di non voler lasciare la Spagna.

La risposta di Alice sui social

Ora la Campello si è trasferita a Milano e sul suo profilo Instagram posta immagini della sua nuova casa o mentre passeggia per la città. Sotto una di queste uno dei follower le ha rimproverato proprio di essersi decisa tardi a trasferirsi a Milano, scatenando la replica dell’influencer: “Il problema – scrive Alice in un commento – è vostro che credete a tutto quello che dicono”.

Sul web la maggioranza è dalla parte del giocatore: “Ma perché impedire ad Alvaro di frequentare i suoi compagni e soprattutto di rendere partecipe alle sue gioie la sua famiglia?!? Si imponeva in questo modo per essere solo lei la protagonista (invitando amici suoi ed escludendo i suoceri) altrimenti avrebbe avuto una crisi di nervi come tutte le bimbe viziate? La storia degli Europei è roba da matti! Se è tutto vero povero il nostro Morata”.

Morata cambia esultanza

Intanto, a conferma che non è in previsione un riavvicinamento, non è sfuggito un particolare durante le gare della Spagna in Nations League. Morata infatti ha siglato un gol e non ha festeggiato con la “A” rovesciata e il cuore dedicato alla sua famiglia ma si è portato un dito sulla tempia. Poi ha anche chiuso gli occhi.